El Municipio culminó su ciclo de capacitaciones con 400 vecinos formados en oficios

En un acto realizado en el Cine Select, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio cierre a los talleres del segundo semestre dictados por la Dirección de Oficios y Empleos. Más de 400 vecinos recibieron sus certificados en una jornada que puso en valor la capacitación como oportunidad de empleo, crecimiento y nuevos proyectos.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, resumió, “en este semestre de cierre del año, en la Dirección de Oficios y Empleos se capacitaron aproximadamente 400 vecinos y entregamos los certificados y reconocimientos con el Cine Select lleno porque vino toda la familia; es que estas capacitaciones no solo benefician a una persona sino también a la familia porque significan oportunidades y opciones de trabajo, y por supuesto la posibilidad de seguir capacitándose”.

En la misma línea, afirmó, “muchos de nuestros talleristas siguen tomando cursos y ellos mismos son quienes realizan la demanda y nosotros escuchamos y vamos verificando”, y ejemplificó, “tenemos toda una línea de fortalecimiento de la cultura -talleres que tienen que ver con la tradición, como el taller de armado de cajas copleras y el de confección de indumentaria gauchesca-, así que siempre estamos pensando en cómo fortalecer esas líneas de trabajo que nos piden los talleristas; también hemos implementado tecnología, que es complementario a todo lo que estamos dando”.

A su turno, la directora general de Desarrollo, Jimena Jurado, sostuvo, “estamos contentos porque este es el cierre de aproximadamente 40 talleres que se realizaron en este segundo semestre del año, y con mucha satisfacción porque sabemos que este es el puntapié inicial para muchos que arranchan con un talento o aptitud que pueden convertirse en un emprendimiento innovador y que así pueden llegar a escalar en un modelo de negocio”, y consideró, “más que un cierre, hoy es un camino que recién empieza, el inicio de un camino para desarrollarse como emprendedores o generación de autoempleo”.

Por su parte, la directora de Oficios y Empleos, Silvina Márquez, anticipó, “estamos pensando en el año que viene, en capacitaciones que tienen que ver con optimizar el tiempo y que sean altamente rentables”, y aseguró, “este es nuestro desafío: que las personas que optan por la Dirección de Oficios y Empleos para capacitarse salgan con una experiencia para poder continuar con modelos de negocio y la planificación de sueños, algo que podría concretarse a través del Club de Emprendedores”.