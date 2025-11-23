Noticias de Jujuy

El Municipio culminó su ciclo de capacitaciones con 400 vecinos formados en oficios

Jujuy

En un acto realizado en el Cine Select, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio cierre a los talleres del segundo semestre dictados por la Dirección de Oficios y Empleos. Más de 400 vecinos recibieron sus certificados en una jornada que puso en valor la capacitación como oportunidad de empleo, crecimiento y nuevos proyectos.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, resumió, “en este semestre de cierre del año, en la Dirección de Oficios y Empleos se capacitaron aproximadamente 400 vecinos y entregamos los certificados y reconocimientos con el Cine Select lleno porque vino toda la familia; es que estas capacitaciones no solo benefician a una persona sino también a la familia porque significan oportunidades y opciones de trabajo, y por supuesto la posibilidad de seguir capacitándose”.

En la misma línea, afirmó, “muchos de nuestros talleristas siguen tomando cursos y ellos mismos son quienes realizan la demanda y nosotros escuchamos y vamos verificando”, y ejemplificó, “tenemos toda una línea de fortalecimiento de la cultura -talleres que tienen que ver con la tradición, como el taller de armado de cajas copleras y el de confección de indumentaria gauchesca-, así que siempre estamos pensando en cómo fortalecer esas líneas de trabajo que nos piden los talleristas; también hemos implementado tecnología, que es complementario a todo lo que estamos dando”.

A su turno, la directora general de Desarrollo, Jimena Jurado, sostuvo, “estamos contentos porque este es el cierre de aproximadamente 40 talleres que se realizaron en este segundo semestre del año, y con mucha satisfacción porque sabemos que este es el puntapié inicial para muchos que arranchan con un talento o aptitud que pueden convertirse en un emprendimiento innovador y que así pueden llegar a escalar en un modelo de negocio”, y consideró, “más que un cierre, hoy es un camino que recién empieza, el inicio de un camino para desarrollarse como emprendedores o generación de autoempleo”.

Por su parte, la directora de Oficios y Empleos, Silvina Márquez, anticipó, “estamos pensando en el año que viene, en capacitaciones que tienen que ver con optimizar el tiempo y que sean altamente rentables”, y aseguró, “este es nuestro desafío: que las personas que optan por la Dirección de Oficios y Empleos para capacitarse salgan con una experiencia para poder continuar con modelos de negocio y la planificación de sueños, algo que podría concretarse a través del Club de Emprendedores”.

También podría interesarte
Jujuy

Tren Solar de la Quebrada. «Cocina, Arte y Movimiento», un espacio para los turistas…

Jujuy

Juventud. Cerramos el año a puro folclore con Patio Criollo

Jujuy

Discapacidad. Se realizará la Primera Jornada de Vida Independiente

Jujuy

Discapacidad. Se llevó a cabo el taller sobre Comunicación y enfoque Social de la…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.