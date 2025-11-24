Invitan al cierre anual de “La Muni junto a Vos” y a la Muestra de Talentos de Personas Mayores

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a los vecinos y vecinas a participar de la jornada de cierre del programa “La Muni junto a Vos”, que se realizará este miércoles 26 de noviembre de 9 a 12 hs en el Multiespacio General Arias (Monteagudo 1795). En esta oportunidad, la actividad se llevará a cabo junto a la Muestra Anual de Talentos de Personas Mayores, organizada por la Dirección de Adultos Mayores y acompañada por el programa La Muni en tu Lugar.

La Muni junto a Vos es una política municipal que durante todo el año recorrió distintos barrios acercando servicios municipales y provinciales de manera descentralizada, facilitando trámites como registro civil, defensa del consumidor, SUCEPU, defensoría del pueblo, servicios de salud, zoonosis, entre otros.

El director de Descentralización, Daniel Toconas, destacó que fue “un año con un alto balance de atención y un recorrido por numerosos barrios, brindando servicios esenciales a miles de vecinos”.

Por su parte, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, invitó a disfrutar de la muestra que reunirá a quince instituciones: “Los adultos mayores compartirán bailes, manualidades, narraciones, folclore, yoga en silla y diversas actividades que realizaron a lo largo del año”.

Además, la coordinadora de Acción Territorial, Patricia Toconas, recordó que estarán presentes los servicios municipales habituales del programa, reafirmando la presencia del Estado en territorio.

Finalmente, el administrador del Multiespacio, Facundo Kolzco, invitó a toda la comunidad a ser parte del encuentro: “Será una jornada especial, donde se unen dos programas muy importantes. Esperamos a todos los vecinos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/rePHj7nJUNY?feature=shared