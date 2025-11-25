Aportes desde la cultura y de artistas para el proyecto del Día del Folclorista Jujeño

En el salón Marcos Paz de la Legislatura se llevó a cabo una nueva reunión de la comisión de Cultura y Turismo presidida por la diputada Mariela Ortiz, con el fin de continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley de que el día 5 de noviembre sea declarado como el Día del Folclorista Jujeño.

Con este motivo, los diputados recibieron la visita del folclorista Juan Ernesto Pucho González, el docente universitario Mario Vilca, Elías Abalos, el comunicador Martin Mendoza y la dirigente Beatriz Cabana, quienes entre otros aportaron sus conceptos para enriquecer el proyecto.

En este sentido la presidenta de la comisión, Mariela Ortiz, al finalizar la reunión comentó que desde hace un mes están trabajando en el proyecto de ley y este es el tercer encuentro que realizamos con gente de la cultura del folclore jujeño. La vez pasada vinieron instituciones, fundaciones, hoy el día de muchos reconocidos cantautores jujeños que nos representan en el país y en este sentido ha sido muy valioso contar con todo el aporte que ellos nos dejaron, y subrayó la importancia de poder contar con un día del folclorista jujeño otras provincias lo tienen avanzado. Nosotros creemos que todo lo que sea para revalorizar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces y nuestra identidad fundamentalmente, lo venimos trabajando desde esta Comisión hace mucho tiempo ya y el Día del Folclorista Jujeño no es menor.

Ortiz agradeció la presencia de todos los que visitaron e hicieron sus aportes y por el trabajo fructífero aportado.

Sostuvo que vamos a seguir trabajando esta semana y la próxima, y esperamos que podamos este año 2025 poder contar con el Día del Folclorista Jujeño y revalorizar esa tradición y esa cultura de nuestra provincia tan importante.

Por su parte el folclorista Juan Ernesto Pucho González expresó que desde la perspectiva de un músico sería espectacular ya que sería el mismo día en que nacieron Ricardo Vilca, Amaranto Chañi y fue registrado en Sadaic El Humahuaqueño, añadió que desde el lado de los artistas y de los músicos siempre ha sido unánime que estas dos personalidades reúnen todo lo que hace al folclore, perpetúan el acervo cultural y de mostrar todo lo que se está haciendo.

Para finalizar, el docente universitario Mario Vilca consideró que, desde la perspectiva académica, que haya un día del folclorista jujeño reviste gran importancia por que mantienen viva la identidad cultural de la provincia este acontecimiento vendría a resguardar y a fortalecer la memoria de nuestros pueblos, y precisó que desde su perspectiva le parecía que era profundizar un valor de escuchar a la tierra, el ritmo y el canto de la tierra, concluyó.