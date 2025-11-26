Consejo Provincial de Mujeres. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se refuerza el concepto de prevenir, acompañar y actuar ante una situación de violencia

Como parte de las estrategias y la necesidad de seguir fortaleciendo el compromiso colectivo para erradicar todas las formas de violencia de género, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Secretaria de Equidad y Promoción de Derechos del Consejo Provincial de Mujeres se visibiliza y promueve el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencias, como una política pública del Gobierno de la Provincia.

En ese sentido, la titular de esa dependencia, Victoria Luna Murillo en dialogo con un medio local se refirió al trabajo que se lleva adelante y sobre cómo la violencia hacia mujeres, jóvenes y niñas sigue siendo una problemática social que requiere del involucramiento de toda la comunidad. Prevenir, visibilizar y acompañar son acciones claves para transformar realidades.

Al respecto, puso de manifiesto datos que brinda la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia Nacional: 4 mujeres de 10 asesinadas son víctimas de una pareja o de un familiar. En el caso de los hombres, 2 de cada 100 sufren violencia de su entorno íntimo. Por ello se requieren políticas públicas para prevenir, cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

Luna Murillo destacó la tarea que se realiza desde el Consejo Provincial de Mujeres del Gobierno de Jujuy: en acciones de prevención, visibilización, concientización, contención y asistencia. Recordando que la provincia cuenta con la línea gratuita 0800 888 4363, disponible las 24 horas, donde un equipo especializado brinda orientación ante situaciones de violencia.

Con respecto a los y las jóvenes, y cómo podemos prevenir la violencia, agregó que se puso en marcha desde la Secretaría de Equidad y Promoción de Derechos, los talleres en los colegios de nivel secundario, sobre la prevención durante el noviazgo, donde podrán identificar y detectar formas de violencia, para poder cortar con una relación tóxica, tal cual como ellos la nombran.

Asimismo, ponderó la importancia de las charlas y talleres que impulsan para fortalecer la prevención y brindar herramientas a la comunidad para reconocer señales de alerta y actuar a tiempo.

Finalmente, remarcó lo fundamental que es trabajar en red con instituciones, organizaciones y actores comunitarios para dar respuestas integrales y efectivas.

Cabe acotar que el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades a través de los diferentes Centros de Atención de Mujeres en Situación de Violencia, se realizan actividades para la capacitación y actualización a los equipos hospitalarios de diferentes puntos de la provincia y jornadas abiertas a la población, en particular para reforzar la información y las herramientas para identificar situaciones de violencia.

Porque prevenir, acompañar y actuar es tarea de toda la sociedad.