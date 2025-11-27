Presentaron el Programa Acelera Jujuy

Organizado por el Gobierno de la Provincia, junto a ENDEAVOR Argentina, se presentó “Acelera Jujuy”, programa que impulsa a emprendedores a dar un salto de calidad, optimizando su potencial mediante el reconocimiento de diferentes herramientas que les brindaran acceso a mentorías especializadas por mentores de la propia red.

En ese sentido, la directora de Agencias de Comercialización, Constanza Leonarduzzi, explicó que la finalidad del programa es “potenciar el emprendedurismo de la provincia” a través de capacitaciones, mentorías, vinculación con referentes nacionales e internacionales y networking, entre otras herramientas.

Recordó que en abril se hizo la convocatoria donde se seleccionaron 10 empresas, las cuales presentan un gran potencial de crecimiento para que puedan exponer sus proyecciones, objetivos y propuestas a futuro, y realizar una interacción junto a todos los referentes presentes.

“Es una instancia más que de este programa que inició en mayo y termina en febrero”, sostuvo.

Anticipó que, para el próximo año, junto a ENDEAVOR, se van a continuar trabajando junto a empresarios y emprendedores con la firme decisión de “acompañar y potenciar, tanto a los emprendedores como a los empresarios para seguir posicionando a nuestra provincia”.

Acompañaron la presentación, el Secretario de Desarrollo Comercial e Industrial, Diego Suarez; la referente de ENDEAVOR Argentina, Celeste Ballari, y referentes de empresas de la provincia.