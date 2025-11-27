Sadir dio inicio al 5° Encuentro Provincial del Deporte Adaptado y Paralímpico

“Estas actividades son muy buenas por los intercambios de experiencias y los avances en la formación”, manifestó el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, en el acto inaugural del 5° Encuentro Provincial del Deporte Adaptado y Paralímpico realizado en el predio del Club Sociedad Tiro, Gimnasia y Esgrima de la capital jujeña.

La Secretaría de Deportes de la Provincia llevó adelante la organización del encuentro deportivo, que estuvo dirigido a los profesores, técnicos y deportistas de Jujuy.

Esta actividad es un espacio que se consolida por su estructura profesional, siendo la formación el pilar principal, permitiendo el fortalecimiento del deporte inclusivo en toda la provincia.

En ese contexto, el gobernador agradeció al club anfitrión por el acompañamiento y también destacó la presencia del coordinador de la Subsecretaría de Deportes Adaptados de la Nación, Jorge Callace.

Asimismo, ponderó la participación de los deportistas adaptados en básquetbol y natación y agregó: “Hay varios que participan en competencias nacionales e internacionales, con importantes resultados y con un nivel destacable”.

“Vamos a seguir promoviendo el deporte junto a los niños, jóvenes y mayores por cada rincón de la provincia”, manifestó.

“El deporte es muy importante para la salud, para la recreación y para la contención”, subrayó Sadir.

“Hay que seguir trabajando, es una gran apuesta que tenemos”, concluyó.

En tanto, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, reconoció a todos los presentes y puso en valor la capacitación. “Es una herramienta fundamental para el deporte”, calificó y añadió: “Vamos a seguir desde la secretaría este camino de formación”.

Fueron parte del evento, el director de Deportes de la Provincia, Leandro Calvetti; la coordinadora Educacional y Médica del Área de Deporte, Noseda Gómez; Aladana Lihue; el director de Deportes de la Municipalidad capitalina, Gustavo Hiruela; el presidente del club Tiro y Gimnasia, Sergio Casa; y los disertantes a nivel nacional, Diego Bogado y Marcela Abascal.