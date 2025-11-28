La Yugular será parte del Festival “Juntos en Prevención”, que adelanta su inicio a las 16 horas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la reprogramación del II Festival “Juntos en Prevención”, que finalmente adelantará su inicio a las 16:00 horas este sábado 29 de noviembre en el Multiespacio Mariano Moreno (Calle Perú 1154).

El evento, de carácter totalmente gratuito, se realiza en el marco del Día Mundial en Respuesta al VIH/SIDA y contará con una variada propuesta artística y de sensibilización para toda la familia.

Entre los números más esperados se destaca la participación de la reconocida banda La Yugular (Reggae), que se presentará a las 18:40, aportando su música y mensaje a esta jornada dedicada a la prevención y la promoción de la salud.

El festival ofrecerá música en vivo, canto, grupos de danza y stands lúdicos-informativos. Además, el municipio invita a los asistentes a vestir una prenda roja, símbolo internacional de apoyo en la lucha contra el VIH.

La actividad forma parte del programa “Tejiendo Vínculos”, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy con el trabajo territorial, la concientización y la participación comunitaria.