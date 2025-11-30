Concejales reconocieron el trabajo de artísticas que visibilizan la cultura musical jujeña

En el marco de la Comisión de Cultura, concejales recibieron a la Red de Músicas de Jujuy, a la directora de Casa Baca y el equipo de producción de la Muestra Fotográfica en Homenaje al Maestro Ricardo Vilca, y a la Camerata Ricardo Vilca, a fin de hacer entrega de Minutas de Declaración de Interés Municipal, en reconocimiento al trabajo y aporte que realizan a la Cultura Jujeña. En la oportunidad, los músicos de la Camerata Ricardo Vilca entonaron canciones del maestro.

Finalizada la entrega, la concejal autora de las iniciativas, María Galán, manifestó: “Hicimos las entregas pensando que la semana de la música, dijimos aprovechemos este momento para hacer entrega a las distintas instituciones. Primero se entregó a la Red de Músicas Jujuy que está conformada por mujeres y disidencias de distintos barrios, la segunda se entregó a la Arquitecta Elena Bardi, directora de Casa Baca por la muestra fotográfica en homenaje a Ricardo Vilca, y por último a la Camerata Ricardo Vilca, que también estuvieron tocando acá en la sala. Es importante reconocer el trabajo que hacen por nuestra cultura, sobre todo en los barrios”.

Por parte de la Red de Músicas de Jujuy, Caro Escobar, música jujeña, agradeció el reconocimiento por parte de la institución legislativa: “Nosotras somos integrantes de la Red de Músicas de Jujuy, venimos trabajando como músicas jujeñas hace muchos años, en mi caso tengo 48 años y más de 30 cantando en esta provincia, estamos nucleando un grupo de alrededor de 60 músicas de la provincia, y nos comenzamos a juntar a partir del año 2020, ante el establecimiento de la Ley de Cupo que exige que en los escenarios de la Argentina haya por lo menos un 30% de mujeres músicas en la grilla de los espectáculos. A partir de ahí se comenzaron a dar muchas otras situaciones en las que hemos trabajando juntas, hacemos festivales y nos organizamos para ayudarnos mutuamente, esa es la idea, apoyarnos en conjunto”.

Seguidamente, Daniela García destacó: “Es para mí muy importante recibir este reconocimiento por los 5 años de la Red de Músicas de Jujuy y estar al lado de tremendas artistas que vienen hace tiempo luchando por más mujeres músicas en los escenarios. Este sábado 29 de noviembre cumplimos 5 años y vamos a estar en Plaza Vilca de 17hs a 22hs compartiendo música con bandas de mujeres y disidencias, muy feliz de estar compartiendo escenario con grandes referentes de la cultura jujeña”.

A su turno, Agustina Barbarich, integrante del equipo de producción de la Muestra Fotográfica en Casa Baca, expresó: “Primero muy agradecidas de este reconocimiento en nombre de la familia de Ricardo Vilca, Luz, Dante y Violeta, y también a Casa Baca que fue la que nos dio el espacio inicial para este proyecto”.

“La idea es- continuó Barbarich- llevar fotografías de Lucio Boschi, fotógrafo y compadre de Ricardo que lo acompañó durante muchos años y que registró su vida a través de imágenes, lo cual tiene un significado muy importante porque Luz – la hija más chiquita de Ricardo- también se dedica a la fotografía, entonces con ella y un equipo de producción integrado por Neyen, Carlos, Joaquín entre otros, elegimos piezas de ese material fotográfico y piezas icónicas de Ricardo como ser su guitarra, su citara y su poncho, para llevar un pedacito de lo que es la muestra a distintos espacios, el primer lugar fue Casa Baca, y desde la semana pasada esta inaugurado en Humahuaca el salón del museo Maestro Ricardo Vilca en lo que fue su casa, invitamos a todos a visitarlo en pleno centro de Humahuaca”.

A su vez, Neyen Chosco, destacó que la semana pasada estuvieron recibiendo un reconocimiento en Buenos Aires: “Luz estuvo recorriendo allá, porque entre todos los homenajes que hubo la semana del natalicio del Maestro Ricardo Vilca, también se recibió una mención, donde se impuso el nombre del maestro a una escuela de música de Bs. As.”

Además, Chosco comentó que “La muestra sigue en el Museo de la casa de Ricardo y este viernes por la Noche de los Museos va a estar disponible, luego van a ir cambiando las muestras porque hay mucho material para mostrar. El objetivo es visibilizar la obra musical de Ricardo, su vida y el legado que dejó en todos los músicos que a día de hoy siguen homenajeando y compartiendo su música, es muy bonito porque hoy tenemos a nivel local y nacional diferentes Cameratas y Orquestas que tocan su música”.

Por último, Manuel Mercado, músico integrante de la Camerata Ricardo Vilca, explicó: “Nosotros somos la Camerata Ricardo Vilca que nace por iniciativa del profe Javier Soria en el año 2001 y somos todos músicos jujeños formados en las Orquestas Infanto Juveniles de Jujuy, que hoy se llaman Orquestas Académicas Juvenil de Jujuy. Hoy me acompañan Facu Soria y Facundo Vázquez, haciendo música de Ricardo Vilca. La Camerata es para hacer un trabajo más profesional para los músicos jujeños y la idea es abarcar todo tipo de repertorio, reivindicando también la raíz y lo que fue el legado de Ricardo Vilca y otros compositores jujeños”.

“La minuta de Declaración es –continuó Mercado- bastante importante para nosotros porque se reconoce el trabajo que viene haciendo el profe y el de muchos de los que nos formamos allí. Damos las gracias a todos los que sembraron la semilla para que podamos hacer esto profesionalmente”, concluyó.

Participaron de la entrega el Vicepresidente Primero, a cargo de presidencia, Gastón Millón, junto a los concejales María Galán, Blanca Ontiveros, Melisa Silva, y Néstor Barrios.