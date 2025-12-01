Articulación. Consejo Provincial de Mujeres presente en la Expo «Cosecha de Saberes»

La actividad permitió fortalecer la prevención de la violencia de género.

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades Lourdes Navarro, participó de la Expo “Cosecha de Saberes”, organizada por el Instituto de Educación Superior Intercultural “Campinta Guazú Gloria Pérez”.

Este encuentro constituyó un espacio para compartir y visibilizar producciones, proyectos y experiencias educativas desarrolladas por la comunidad institucional destacando los saberes interculturales que fortalecen la identidad colectiva.

Durante la jornada se presentaron iniciativas que promueven el aprendizaje colaborativo, el intercambio de conocimientos y diálogo entre distintas perspectivas culturales.

En la oportunidad desde el Consejo Provincial de Mujeres se brindó información sobre las líneas de acción, que lleva adelante el organismo, para la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, resaltando la importancia de continuar promoviendo espacios saludables, seguros, libres de violencia y discriminación hacia mujeres y personas de la diversidad sexual.

Asimismo se destacó la importancia de acompañar estas propuestas que impulsan la participación de la comunidad y el reconocimiento de saberes territoriales como parte fundamental para sociedades más inclusivas y respetuosas.

Se agradeció al Instituto de Educación Superior Intercultural “Campinta Guazú Gloria Pérez” por la invitación y el compromiso en la generación de espacios de encuentro y reflexión.

Estuvo presente la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.