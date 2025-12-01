Asistencia Directa . Programa Comer en Casa acompañó a familias del departamento Ledesma

Los operativos se desplegaron en todas las localidades para asegurar el acceso a alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, llevó adelante una nueva entrega de unidades alimentarias destinadas a las personas titulares del Programa “Comer en Casa” en todas las localidades del departamento Ledesma, en el marco de las acciones permanentes del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.).

Los operativos se desplegaron en Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito y Yuto, con la coordinación del equipo técnico del Pla.So.Nu.P., que se trasladó a cada punto para garantizar una distribución organizada, transparente y de proximidad. Estas acciones se realizaron en articulación con autoridades municipales y equipos locales, consolidando una red operativa territorial eficiente.

Estas intervenciones forman parte de una política pública sostenida que busca asegurar el acceso a alimentos esenciales para familias en situación de vulnerabilidad, brindando un acompañamiento concreto frente al actual contexto económico.

A través del Pla.So.Nu.P., el Gobierno Provincial continúa fortaleciendo su presencia en territorio, acompañando a las familias jujeñas.