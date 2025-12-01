Noticias de Jujuy

Cultura. Curso de Poesía, la música y la poesía como patrimonio vivo de Lozano

Jujuy
Curso de Poesía, la música y la poesía como patrimonio vivo de Lozano

Se dictará una capacitación en el centro cultural C.A.J.A. para explorar las expresiones culturales de la localidad de Lozano.

Si te interesa la gestión cultural y las letras, llega una oportunidad de formación imperdible. Gestión Cultural Brian Chañe estará a cargo del Curso de Poesía, abordando la temática: «La poesía y la música como expresiones del patrimonio vivo de Lozano».

Es importante destacar que la actividad tiene cupos limitados, aunque el ingreso es libre y gratuito.

