Inclusión. Exitosa actividad recreativa en la Semana de la Discapacidad

La jornada reunió a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, promoviendo el movimiento, la expresión artística y la construcción de vínculos saludables.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Coordinación de Calidad de Vida, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, se llevó adelante una jornada recreativa en el Complejo Deportivo UNJu en el marco de la Semana de la Discapacidad, con el propósito de fortalecer espacios de participación, acompañamiento e integración comunitaria. La propuesta reunió a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, promoviendo el movimiento, la expresión artística y la construcción de vínculos saludables.

La actividad estuvo guiada por cuatro profesoras especializadas en distintos ritmos como pop, rock, folklore, cumbia y saya, quienes desarrollaron dinámicas grupales pensadas para personas con discapacidad. Durante la jornada, cada grupo pudo explorar movimientos, seguir coreografías y disfrutar del baile como una herramienta para favorecer el bienestar físico, emocional y social.

Participaron activamente el Centro de Día Canacadi, el Centro de Día de Palpalá, Eco de Luz, Fundación Valencia, el grupo Todos Juntos y el Centro Deportivo, Social y Cultural para Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano.

Cada una de las instituciones aportó a un clima de convivencia y respeto, donde la diversidad fue celebrada y la participación estuvo garantizada para todas y todos. La articulación entre profesionales, acompañantes y equipos institucionales permitió asegurar un espacio adecuado, seguro y orientado a las necesidades particulares de cada grupo.

Desde la Coordinación de Calidad de Vida se subrayó que la Semana de la Discapacidad es un momento clave para visibilizar derechos, promover la inclusión activa y consolidar políticas públicas que garanticen oportunidades de acceso a actividades recreativas y comunitarias. En este sentido, se destacó la importancia de continuar generando propuestas que impulsen hábitos saludables, fortalezcan el trabajo colaborativo y sostengan la integración entre instituciones y familias.