Prevención de la violencia. Acciones para promover el Buen Trato en San Pedro

En una jornada de prevención de la violencia de género, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó en San Pedro de una jornada emotiva durante el desarrollo del programa “Sembrando Buen Trato”.

Durante la actividad se instaló un stand informativo para vecinas y vecinos quienes pudieron acceder a material sobre los servicios disponibles con los que cuenta el Gobierno de Jujuy ante situaciones de violencia por motivos de género, así como el asesoramiento y la orientación para saber cómo actuar ante hechos de vulnerabilidad.

En la oportunidad se compartieron propuestas recreativas y artísticas destinadas a fortalecer el buen trato, incentivar la participación comunitaria y generar espacios de reflexión.

Desde el programa “Sembrando Buen Trato”, que se organiza desde la Dirección de Políticas Culturales y Comunicación y la Coordinación de los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia reafirma el compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan a construir comunidades libres de violencia por motivos de género, con igualdad y respeto.

De la jornada participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas y Daniela Yazlle del equipo técnico.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció a la referente del Área de Género de la Municipalidad de San Pedro, Carolina Ubeid por acompañar la iniciativa y fortalecer espacios de cuidado y acceso a la información.