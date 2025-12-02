Asueto administrativo para empleados públicos

El Gobierno de la Provincia, mediante Decreto N° 4401 dispuso otorgar asueto administrativo el día 5 de diciembre de 2025 a todo el personal de la Administración Publica Provincial, Centralizada, Descentralizada y de Organismos Autárquicos que no hayan gozado del beneficio por idéntico motivo durante el año en curso.

En los considerando de la medida, se señala que el día 5 de diciembre (primer día viernes del mes) se celebra el “Día del Empleado Público Provincial”, instituido en beneficio de los servidores del Estado.

Señala, asimismo, que es propósito del Gobierno de la Provincia adherir a la citada celebración, por lo que considero oportuno y necesario conceder la medida a favor de los agentes de la administración pública que no gozaron de asueto durante el año en curso por celebraciones de idéntico motivo.