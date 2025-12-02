Cultura. Palma Sola prepara la trigésima edición del Festival Provincial del Gaucho

Con artistas de renombre nacional y destrezas criollas, el evento celebrará los días 6 y 7 de diciembre la identidad cultural de Jujuy.

El intendente de Palma Sola, Francisco Baquera, invitó hoy a toda la ciudadanía a participar en la trigésima edición del Festival Provincial del Gaucho,

El anuncio oficial tuvo lugar en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) de la capital jujeña, con la presencia de Gisela Arias, directora de Cultura de la provincia.

«El festival cumple su aniversario número treinta y contará con destrezas gauchas, concursos de empanadas y humitas, y preselección de artistas locales», expresó Baquera, destacando la apuesta cultural de su municipio.

Por su parte, Arias resaltó que el evento constituye un espacio fundamental para reafirmar la identidad cultural de Jujuy a través de sus expresiones más genuinas: la música folklórica, las destrezas criollas y la tradición compartida que encarnan los valores de libertad y solidaridad.

El festival reunirá a figuras reconocidas de la música folklórica, entre ellas el grupo Tunay, cuyos shows marcarán los momentos más esperados de la jornada.

A estos se sumarán las pialadas con la cuadrilla de Rafa Laimes, que traerán la magia de las destrezas criollas, junto con desfiles gauchos, ballets locales y las comidas tradicionales que caracterizan a esta celebración.