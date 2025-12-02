El audiovisual jujeño dice presente en el mercado más importante de Latinoamérica

El Instituto de Artes Audiovisuales está participando en Ventana Sur con el objetivo de fortalecer la visibilidad y el desarrollo del sector audiovisual local.

Del 1 al 5 de diciembre, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) participa de Ventana Sur, el mercado audiovisual más relevante de América Latina, que reúne anualmente a miles de profesionales de la industria: distribuidores, compradores, programadores, plataformas, productoras y organismos internacionales.

Este año, Jujuy formará parte del stand federal “Puente Audiovisual”, coordinado por el CFI e integrado por film commissions y organismos audiovisuales provinciales. El espacio convoca a las provincias que desarrollan políticas de fomento, servicios y recursos para la producción audiovisual, y promueve la difusión de locaciones, talento y capacidades técnicas de los territorios como destinos de rodaje.

En este marco, el IAAJ participará del conversatorio “Filmar en las provincias: oportunidades y potencia creativa”, donde referentes, productores y realizadores compartirán experiencias de rodaje en territorio nacional y debatirán sobre los desafíos y oportunidades que emergen desde las regiones. Será una instancia clave para visibilizar el potencial creativo, técnico y humano que caracteriza a las producciones del interior del país.

El panel estará integrado por Juan Minujín (actor, director y productor), Camila Plaate (actriz), Antonio Pita (productor ejecutivo de Prisma Cine; miembro de CAPAC y CAIC) y Vanessa Ragone (productora, realizadora y showrunner; CEO de Haddock Films; miembro de CAIC y CAPIT). La moderación estará a cargo de Marcela Cardillo, jefa del Área de Promoción y Desarrollo de las Industrias Culturales y Turismo del CFI.

Sobre la participación en Ventana Sur, el presidente del IAAJ, Patricio Artero comentó: «Para nosotros, estar aquí es la confirmación de un camino que llevamos construyendo con decisión política, con continuidad institucional y con una profunda convicción sobre el rol estratégico del audiovisual en el desarrollo económico y cultural de nuestra provincia. Desde el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy impulsamos un modelo de gestión que articula fomento, formación, atracción de producciones e incentivos como el cash rebate, con una mirada clara de posicionar a Jujuy en el mercado internacional como un destino competitivo, confiable y preparado para recibir proyectos de alto nivel”.

Además de la presencia institucional, Jujuy contará con la participación de realizadores y realizadoras locales, entre ellos los ganadores de la Aceleradora de Empresas Audiovisuales impulsada por la Comisión de Filmaciones: Carina Mercado (Caviar), Belén Revollo (30 Grados Cine), y Bruno Barreto (Si Hay).

La jujeña Gisela Villanueva integrará la nueva sección VS Tech con el proyecto Desentierro IA, desarrollado en el Laboratorio de Tecnologías XR del IAAJ. La obra formará parte del screening “Humanos + IA: en acción”, que reúne diez proyectos latinoamericanos innovadores donde la inteligencia artificial se integra creativamente al proceso audiovisual.

Otra sección con presencia jujeña será Primer Corte, donde participará la película Los Pozos del Diablo, coproducción chileno-argentina filmada en Jujuy con el apoyo del Cash Rebate provincial. Esta sección destaca largometrajes de ficción en etapa final de posproducción y los acerca a productores, agentes de ventas, programadores de festivales y patrocinadores que otorgan apoyos y servicios clave para completar la obra. Cabe destacar que esta producción ganó también el premio Ibermedia a la Coproducción.

Asimismo, Lucio Malizia, Renán Aparicio y Malena Elcontar participarán en rondas de negocios y reuniones profesionales con el objetivo de dar visibilidad a sus proyectos y acceder a nuevas oportunidades de financiamiento.

Por su parte, Patricio Artero destacó la importancia y el impacto económico que produce la actividad audiovisual: “La inversión pública realizada por el IAAJ durante 2023 y 2024 demostró que por cada peso destinado al sector audiovisual, la provincia recibió casi el doble en actividad económica directa e indirecta. Esto confirma algo que venimos sosteniendo, el audiovisual es una industria que multiplica empleo, moviliza servicios, genera inversión privada y fortalece la economía local».

En igual sentido, valorizó que «por eso, nuestra participación en Ventana Sur se inscribe en la internacionalización del sector audiovisual jujeño. Venimos a mostrar nuestras locaciones, nuestros programas de fomento, nuestras ventajas productivas y, sobre todo, el talento de quienes integran la comunidad audiovisual de Jujuy”, concluyó el presidente del IAAJ.

La presencia del IAAJ en Ventana Sur constituye una oportunidad estratégica para consolidar vínculos con nuevos mercados, promover las locaciones de la provincia, atraer rodajes y fortalecer el ecosistema audiovisual jujeño mediante el acceso a rondas de negocios, conferencias, exhibiciones y actividades de networking especializado.