El ministro de Hacienda describió detalles del presupuesto 2026 en la Legislatura

En una reunión plenaria de la Comisión de Finanzas y Economía, presidida por Guido Luna y Carlos Haquim, los legisladores recibieron al ministro de Hacienda de la Provincia, Federico Cardozo, quien presentó en detalle los principales lineamientos del Presupuesto 2026. El ministro asistió junto a su equipo técnicoprofesional para exponer los fundamentos, la estructura del proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2026, iniciativa que obtuvo estado parlamentario en la última sesión ordinaria.

Al concluir la extensa reunión, el ministro Federico Cardozo destacó que todos los bloques tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones y plantear sus consultas. Creo que han sido evacuadas en gran medida y que fue un encuentro muy productivo, señaló el ministro.

Explicó que las principales dudas planteadas fueron el tema salarial, las obras que se están ejecutando, y las proyectadas y algunos programas de asistencia de Nación, la cual es nula aclaró el ministro, y se trató mucho del proyecto de Ley de alivio fiscal de refinanciación de deudas a través de Rentas.

Cardozo explicó que, como ocurre habitualmente, la mayor parte del presupuesto se destina a atender el gasto salarial, y precisó que cerca del 90% de la coparticipación secundaria será utilizada para el pago de sueldos. En relación con la pauta para el próximo año, señaló que el incremento previsto respecto del presupuesto vigente está estipulado entre un 20 y un 30%, según la proyección de recursos que brinda Nación, y agregó que, si esas estimaciones se cumplen, podremos alcanzar esa pauta salarial.

En cuanto a obras el presente presupuesto comparado con el de este año tiene un incremento del 50%, se va a trescientos mil millones de pesos. Afirmó que la provincia está equilibrada financieramente, aclarando que entre lo que se recauda no deja ningún excedente como para poder manejarlo de otra forma.

En referencia al presupuesto nacional señaló que todavía está en comisiones ya nos hemos reunido con algunas provincias para tratar los principales temas que nos afectan y hemos hecho nuestras observaciones. Ahora queda supeditado a las conversaciones que tengan en la Cámara de Diputados.

En relación con la deuda pública, el ministro afirmó que la provincia se encuentra al día con todas sus obligaciones. Señaló que se logró reducir el stock de deuda y que actualmente ronda los 500 millones de pesos, anticipando que, con el cumplimiento de los compromisos previstos, el año que viene podría disminuir en unos 50 millones más. Agregó además que, de mantenerse este ritmo, en 2027 quedaría totalmente cancelado el bono verde emitido por la provincia en su momento.

En referencia la reforma tributaria que propone Nación, expresó que la reforma que en su momento se vislumbra no nos sirve financieramente a la provincia, nos perjudica. Somos una provincia altamente dependiente de lo que se recauda en coparticipación en concepto de impuestos que va destinado en coparticipación a otras provincias.

Por su parte el presidente de la comisión de Finanzas el diputado Guido Luna destacó la buena recepción del plenario, hubo muchas inquietudes y fueron evacuadas tanto como por parte del ministro como de la secretaría de Ingresos Públicos. Sobre este punto, explicó que, como sucede cada año, el proyecto de presupuesto llega acompañado por las modificaciones habituales al Código Fiscal y a la Ley Impositiva, ajustes que fueron ampliamente requeridos por los diputados, señaló.

Clarificó que estos proyectos que envía el Ejecutivo solo vienen a la comisión de Finanzas y como es un tema trascendente invitamos a que vengan todos los legisladores que tengan interés en el tema, subrayando la gran participación de diputados de diferentes bancadas; y añadió creo que los legisladores salieron conformes con las explicaciones que dieron en cada uno de los temas.

Finalmente especificó que el trámite continúa con una reunión de la comisión de Finanzas para producir el despacho para que luego vaya al recinto para su tratamiento. En principio creemos que despacho va a ser favorable, y que en Labor Parlamentaria lo vamos a tratar para la próxima sesión, la que tengo entendido que será el próximo jueves, concluyó Luna.