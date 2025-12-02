El Parque Xibi Xibi, orgullo de la capital jujeña nuevamente distinguido a nivel nacional

San Salvador de Jujuy celebra un nuevo reconocimiento para una de sus obras más transformadoras. El Honorable Senado de la Nación distinguió al Parque Xibi Xibi en el Concurso “Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal 2025”, seleccionándolo entre las iniciativas más sobresalientes del país en ciudades mayores a 100.000 habitantes. El intendente Raúl “Chuli” Jorge recibió personalmente la distinción en el Senado, acompañado por los secretarios de Obras Públicas, Servicios Públicos y Planificación, parte esencial del equipo que ideó, ejecutó y sostuvo el desarrollo del parque.

La Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado destacó que iniciativas como el Xibi Xibi “contribuyen a construir un país más federal e igualitario, logrando ciudades más inclusivas y sustentables”. Este reconocimiento reafirma la importancia de las políticas urbanas que fortalecen la calidad de vida y la integración comunitaria. El Municipio de San Salvador de Jujuy fue uno de los siete municipios reconocidos entre casi 120 postulaciones, lo que resalta aún más el valor del proyecto y su impacto social.

En su discurso, el intendente Jorge expresó “una profunda emoción” al sintetizar una experiencia que —según recordó— “lleva 7 años de trabajo y representa una obra que esperó más de 70 años para poder concretarse, atravesando todas las diferencias que la política trae desde la década del 50”.

Relató que en 2015, llevó personalmente “una carpeta con la idea inicial” y comenzó un proceso de diálogo institucional con Daniel Chain y Jorge Sábato, desde el ámbito de la Infraestructura Nacional. “Aquel café fue clave —recordó— porque allí surgió la propuesta inédita de realizar un taller entre Nación, Provincia y Municipio para dejar de lado esas peleas de las jurisdicciones que impiden que se desarrollen los municipios, las provincias y el país.”

Ese camino se consolidó luego con el acompañamiento de Marina Klemensiewicz, fundamental —según destacó— “para seguir el proyecto, sostenerlo y lograr su financiamiento”, además del permanente trabajo conjunto de las Secretarías del municipio con los equipos técnicos locales.

Jorge también subrayó que la concreción del parque implicó “poner el cuero” en un contexto complejo, enfrentando resistencias y desconfianzas, “tuvimos todo tipo de oposiciones en una de las ciudades y provincias más violentas del país en los años 90 y parte del 2000. Pero decidimos continuar, enfrentar las adversidades y esperar los primeros veranos, cuando las lluvias intempestivas parecían que iban a llevarse todo. No fue así: el diseño específico de terrazas permitió consolidar un equipamiento que debía quedar”.

El intendente recordó que San Salvador de Jujuy “hacía cien años que no veía crecer sus parques”, y que la reacción inicial de algunos sectores fue de incredulidad, “me decían: ‘esto va a ser peor mugre que antes’. Y transformamos un basural urbano en el corazón de la ciudad en un espacio que se habita y se comparte permanentemente”.

También reflexionó sobre el cambio cultural que implicó el Xibi Xibi, “antes de estos 40 años de democracia, las ciudades se construían para que la gente circule y no se quede. El Xibi Xibi significó romper ese paradigma: se convirtió en un lugar de encuentro maravilloso”.

Inaugurado el 31 de julio de 2018, el Parque Xibi Xibi se transformó rápidamente en un espacio de encuentro cotidiano. Miles de jujeños lo recorren a diario para hacer actividad física, descansar, compartir en familia, disfrutar del arte o simplemente vivir la ciudad desde otro ritmo.

Con el paso del tiempo, el parque continuó ampliando su infraestructura y su valor comunitario. Se sumaron canchas de tenis de mesa, básquet 3×3, fútbol-tenis, se están construyendo nuevas pasarelas internas, consolidando su identidad recreativa, deportiva y cultural.

El premio otorgado por el Senado se suma a otros reconocimientos nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes (2018), que lo consagró como el mejor parque del país por su diseño, su accesibilidad y su valor social.

Durante la entrega de esta nueva distinción, Jorge remarcó, “transformamos un basural urbano en el corazón de la ciudad en un lugar que se habita y se comparte permanentemente. Cuando hay convicciones, hay que trabajar por eso”.

Y cerró con una reflexión sobre el federalismo y el rol de los municipios, “en un país como este, debemos valorar el poder local. Somos los que estamos más cerca de los problemas y más lejos de las soluciones. Por eso este reconocimiento nos llena de orgullo. Orgullos del Parque Xibi Xibi”.

El Parque Xibi Xibi es hoy uno de los íconos más importantes del desarrollo urbano de San Salvador de Jujuy. Su apropiación comunitaria, su función ecológica y su capacidad de integración social lo convierten en un patrimonio colectivo que la ciudad seguirá protegiendo.

El nuevo premio reafirma no solo la calidad de la obra, sino también la vocación de San Salvador de Jujuy por construir espacios más inclusivos, sustentables y comprometidos con el bienestar de sus habitantes.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ayQ5Yd5E3PM