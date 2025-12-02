«La Ciudad Documentada», muestra que invita a mirar Jujuy desde otra perspectiva

El Centro Cultural Macedonio Graz abrirá las puertas de una propuesta colectiva que promete explorar la ciudad desde la mirada de fotógrafos y documentalistas. «La Ciudad Documentada» reúne el trabajo desarrollado por estudiantes bajo la dirección del Profesor Benjamín Cruz, una iniciativa que busca visibilizar diferentes perspectivas sobre el territorio local.

La muestra estará disponible al público en general de forma libre y gratuita.

Este proyecto es resultado del trabajo colaborativo entre el Profesor Benjamín Cruz, Tamara Carhué López y Natalia Carolina Quispe, y forma parte de las iniciativas que impulsa el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy en articulación con el Centro Cultural Macedonio Graz.

Una oportunidad para descubrir cómo la fotografía y la documentación pueden revelar nuevas formas de entender el espacio que habitamos.