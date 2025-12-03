Asistencia. Mesa operativa del COE para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a eventos climáticos

El COE impulsa decisiones clave para fortalecer la asistencia y la prevención ante emergencias climáticas

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, encabezó una reunión estratégica con el Comité Operativo de Emergencia (COE) con la presencia del director de Defensa Civil, Ariel Mamaní para alinear capacidades, protocolos y recursos ante el inicio de la temporada de lluvias, un periodo donde se incrementa el riesgo de inundaciones y afectaciones en diversas localidades de la provincia.

Durante el encuentro se coordinó la articulación territorial, la activación temprana de dispositivos de asistencia directa, el refuerzo de la logística interministerial y la coordinación permanente con municipios y comisiones municipales. El objetivo central es garantizar respuestas rápidas, seguras y eficientes frente a cualquier eventualidad climática que pudiera comprometer a las familias jujeñas. La reunión contó con la participación de las áreas de: Bomberos; Operaciones Policiales (DOP); Dirección Seguridad Turística; Unidad Regional 1 (U.R.1, Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, Policía 911, Secretaría de Asistencia Directa y Calidad, Dirección de Asistencia Directa y Emergencia entre otras.