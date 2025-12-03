El intendente Jorge acompañó la Sesión Especial del Concejo Deliberante y destacó la labor de los ediles que culminan su mandato

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy llevó adelante una Sesión Especial cargada de emoción y reconocimiento, en la que se despidió oficialmente a los concejales y concejalas que culminan su gestión. Durante el encuentro, se entregaron diplomas y medallas recordatorias a Guillermo Daniel Alemán, María Eugenia Galán, Leandro Oscar Giubergia, Mario Humberto Lobo y Melisa Fátima Silva, en homenaje a su labor legislativa.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge acompañó la ceremonia y subrayó la importancia institucional del Concejo, destacándolo como un espacio plural y respetuoso, “este es un Concejo de gran diversidad de opiniones, de ideología y, fundamentalmente, de respeto, una de las instituciones que yo celebro en la provincia de Jujuy, que con trayectoria ha podido pasar etapas de distintas conducciones, pero que siempre produjo, para bien del municipio, las ordenanzas que necesitaban los intendentes de turno y siempre estuvo acompañando el proceso de crecimiento y transformación de la ciudad; y donde también han sido gran parte los motores que tomaron las iniciativas que se completaron”.

En ese sentido, el jefe comunal expresó su agradecimiento a todos los bloques y especialmente a quienes dejan sus bancas tras años de servicio, “me cabe solo agradecer a todos, los de la oposición, los que tuvieron distintas posiciones y por suerte, también a aquellos que dejan sus bancas, que formaron parte de nuestro bloque, a Mario Lobo, María Galán, Leandro Giubergia, que dejaron también una gran impronta en este Concejo”.

Jorge también destacó la calidad del trabajo legislativo desarrollado durante este período, subrayando la capacidad de diálogo y la búsqueda de consensos, “hubo muchísimas ordenanzas con profundos debates, pero que salieron por consenso, algunas no, pero lo importante es que es una gran expresión de la democracia local que yo destaco siempre. Acá han pasado partidos de derecha, de izquierda, de centro, pero siempre hubo un hilo conductor y va a tener, creo que, en la presencia de Gastón Millón, un gran presidente que va a poder conducir, tal como lo hizo Lisando Aguiar, esta institución de la democracia”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/1JEzcM6Squ8