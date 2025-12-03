Plan de Pavimentación en calles Ecuador y Colombia en barrio Mariano Moreno

El Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, supervisó los trabajos de pavimentación, reparación de cordones cuneta y badenes de las calles Ecuador y Colombia en el barrio Mariano Moreno. Esta obra tiene un total de cuatro cuadras, se efectúa con fondos propios y estará concluida en aproximadamente 15 días.

Sobre este tema, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, explicó que estas obras habían sido aprobadas por Nación, pero que tras el cambio de gobierno se cerró la financiación correspondiente. “Ante esta situación —señaló— tomamos la decisión de avanzar igual y buscamos soluciones directas. Iniciamos los trabajos con fondos propios para completar estos circuitos en un sector tan importante de la ciudad, que tenía grandes expectativas por las mejoras en la calidad de vida que estas obras implican”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, detalló que actualmente se trabaja en dos frentes simultáneos dentro del barrio. “Estamos interviniendo las calles Colombia y Ecuador, desde Esperanza y Yécora hasta Río Pilcomayo, completando un total de cuatro cuadras. Son obras que ejecutamos con fondos municipales y complementan las tareas recientemente finalizadas en el acceso desde la colectora, permitiendo cerrar circuitos que mejoran la transitabilidad interna del sector”, indicó.

Montiel añadió que los trabajos podrían finalizar en los próximos 15 días, con el objetivo de evitar complicaciones durante el período estival. “Lo más laborioso es la reparación de los cordones cuneta deteriorados y los badenes, que requieren tiempo y precisión para garantizar un correcto desagüe pluvial”, explicó.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte del compromiso de continuar con el mejoramiento urbano y la consolidación de la red vial en distintos barrios de la ciudad, priorizando aquellos sectores con mayor demanda histórica de infraestructura.

Nota audiovisual: https://youtu.be/f57L10iR6GA