25N. Violencia de género y salud mental: jornada de prevención con mujeres taxistas

Se abordó durante el encuentro, el impacto de las violencias en la salud mental, analizando cómo afectan el bienestar emocional; el desempeño en la vida laboral, familiar y social de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo una charla de prevención y sensibilización sobre la violencia de género y la salud mental destinada a integrantes de la Asociación Provincial de Mujeres Taxistas y a mujeres de la Cooperativa Taxi Femenina.

La jornada que estuvo a cargo del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, fue con el objetivo fortalecer los conocimientos, brindar herramientas que permitan identificar situaciones de violencia por motivos de género y acercar información sobre los recursos disponibles con los que cuenta el Gobierno de Jujuy, para el acompañamiento y la contención de mujeres en riesgo.

Las mujeres taxistas cumplen un rol fundamental en la prevención de situaciones de vulnerabilidad por su contacto diario con gran cantidad de personas donde pueden detectar señales de alerta y orientar a mujeres o personas de la diversidad hacia los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. Cabe destacar que en la Provincia hay 19 dispositivos con profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología que asisten en cada caso y acompañan el proceso.

Se trabajó en la importancia de reconocer síntomas, promover espacios para consultas y fortalecer redes de apoyo.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció a la Secretaría de Salud Mental por el acompañamiento y el aporte especializado para enriquecer el intercambio en esta importante jornada.

Con estas actividades se continúa reafirmando el compromiso de impulsar acciones de prevención, capacitación y acceso a la información que permitan construir espacios seguros para que las mujeres puedan desarrollar sus tareas con libertad, igualdad y respeto.