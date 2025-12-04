Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: familias de localidades de Quebrada y Puna recibirán los refuerzos alimentarios

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde el viernes 5 de diciembre se realizará la entrega de las Unidades Alimentarias a familias titulares del Programa Comer en Casa de Tumbaya, Uquía, El Aguilar, Abra Pampa, Puesto del Marqués, Huacalera y Tres Cruces.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades de municipios, comisiones municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios de la siguiente manera:

En Tumbaya se llevará a cabo el viernes 5 y el martes 9 de diciembre, en el Parador Municipal, ubicado en calle Independencia esquina Ruta Nacional 9, de 8:00 a 12:00 hs.

En Uquía se realizará desde el lunes 5 y el martes 9 de diciembre en el Centro Integrador Comunitario (CIC), calle Mariano Arancibia s/n., de 7:30 a 13:00 hs.

En El Aguilar la entrega tendrá lugar en el Estadio 23 de Agosto, el martes 9 de diciembre de 9:00 a 14:00 hs.

En Tilcara se realizará el 9, 10 y 11 de diciembre de 8:30 a 12:30 hs. y el 12 de diciembre de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:30 en la Oficina de Desarrollo Humano, de calle Bolívar 191.

En Abra Pampa se efectuará desde el martes 9 al jueves 11 de diciembre, en la Oficina de Gestión de calle Sarmiento esquina Bustamante, Barrio Centro de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 hs.

En la jurisdicción de Puesto del Marqués se hará de la siguiente forma: en el pueblo de Puesto del Maqués de efectuará en el Centro Integrador Comunitario el miércoles 10 y el jueves 11 de diciembre 8:00 a 13:00 hs.; el viernes 12 de diciembre en Vera Cruz de 9:00 a 10:00 hs. en el Salón Comunitario y en La Redonda, de 10:30 a 11:00 hs en el Salón Comunitario.

En Huacalera se realizará el jueves 11 de diciembre en el Centro Integrador Comunitario (CIC), sobre Ruta Nacional 9, de 7:30 a 10:00 hs; en tanto que el viernes 12 de diciembre tendrá lugar en Colonia San José – Yacoraite, en el Salón de la OSPU, de 8:30 a 12:00 hs.

Jurisdicción de Tres Cruces: jueves 11 y viernes 12 de diciembre en el pueblo, en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en avenida John Kennedy s/n., de 8:00 a 14:00 hs. Lunes 15 de diciembre en los parajes Achocoriayoc, Barro Negro, Tejada, Puente Colorado, Taquio, Arbolito y Chulín, de 8:00 a 14:00 hs.; el martes 16 de diciembre en Condorcito, Cóndor, Azul Pampa y Negra Muerta, de 8:00 a 14:00 hs.; finalmente el miércoles 17 de diciembre en Potrerillo, Lumara y Ugchara, de 8:00 a 14:00 hs.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).