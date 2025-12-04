Con la mirada en 2026, Cultura y Turismo presentó su Anuario 2025

En la presentación del Anuario la mencionada cartera expuso los hitos logrados en el año que termina y los desafíos del próximo.

El documento reúne las principales iniciativas, campañas y proyectos que marcaron la gestión en la promoción del patrimonio cultural y el posicionamiento turístico de Jujuy.

El acto contó con la presencia del ministro Federico Posadas, junto a secretarios de Estado, intendentes municipales, legisladores y equipos técnicos. “Este anuario es más que un resumen; es un registro vivo de lo que hicimos juntos: proyectos, desafíos, emociones y logros que construyen identidad”, destacaron durante la apertura.

Tras un video que repasó los momentos más significativos del año, los funcionarios reflexionaron sobre el trabajo realizado y la proyección hacia el 2026.

El secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, destacó el valor del anuario como testimonio del dinamismo cultural de la provincia. “Aquí se plasma el pulso creativo de nuestra gente, la defensa del patrimonio y la vitalidad de nuestras tradiciones, que son el alma de Jujuy y su principal atracción”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, señaló el impacto concreto de las acciones documentadas. “Cada página representa un paso en el posicionamiento de Jujuy como destino de relevancia. Habla de la experiencia única que ofrecemos, basada en autenticidad y calidez, pero también de infraestructura, promoción y profesionalización del sector”.

El ministro Federico Posadas subrayó el enfoque integrado de las políticas públicas. “Este libro muestra cómo la cultura y el turismo se potencian. Es el resultado de un trabajo transversal que busca el desarrollo económico sin perder de vista nuestras raíces, y es la hoja de ruta para profundizar lo alcanzado el próximo año”.

La presentación cerró con un llamado a “seguir haciendo magia pura” en el 2026, reafirmando el compromiso de fortalecer a Jujuy como un destino cultural y turístico de referencia, documentando el camino recorrido e invitando a sumarse a lo que viene.