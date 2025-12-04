Discapacidad. 1° Jornada de Vida Independiente para fortalecer derechos y autonomía de Personas con Discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, realizó la 1° Jornada de Vida Independiente, un espacio estratégico que reunió a especialistas, instituciones, organizaciones y personas con discapacidad para profundizar el enfoque de derechos y la autonomía personal.

El encuentro fue encabezado por la ministra, Marta Russo Arriola; la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; y la directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, quienes destacaron la importancia de consolidar políticas públicas orientadas a la accesibilidad, la participación plena y la igualdad de oportunidades.

La ministra Marta Russo Arriola expresó: “Quedaron atrás las normativas que concebían a la discapacidad desde un enfoque proteccionista o asistencialista. Hoy debemos concientizar y visibilizar que todas las personas deben tener las mismas oportunidades, participando en todos los aspectos de la vida y desarrollando al máximo su potencial, sus capacidades y su autonomía. Vamos a seguir trabajando para derribar las barreras que impone el entorno y que aún limitan la participación plena y efectiva. Nuestro compromiso es avanzar hacia un Jujuy más accesible, más amigable y más inclusivo”.

La agenda inició con la conferencia “Autonomía y apoyos: claves para una vida elegida”, a cargo de María Belén Frías, Directora Técnica de Fundación Arkho (Córdoba). Posteriormente, se desarrolló el Panel de Experiencias en Primera Persona “Soy mi Proyecto de Vida”, donde Yesica Gutiérrez, Agustín Casas y Gabriela Aguilar compartieron sus trayectorias y desafíos en la construcción de su independencia.

En este marco, Agustín Casas valoró la potencia transformadora del espacio y señaló: “Fue mi primera charla para inspirar; no sé si para inspirar, pero sí para sacarle de la cabeza a la población ese monstruo que se construye alrededor de los áspergers”.

Además, destacó el impacto colectivo del encuentro: “Felicito a la organización, al Ministerio, a todos. Esto es un ejemplo de que podemos hacer más cosas: somos luz propia y edición limitada. Ojalá haya muchos más eventos como este, pero mucho más”.

Durante la jornada se presentó la experiencia del Servicio de Asistencia Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expuesta por Victoria Belotti, junto con la conferencia virtual “Ley de Sponsorización: Experiencia Chaco”, dictada por Ana María Mitoire, presidenta del IPRODICH.

Por la tarde, tuvo lugar la Mesa Panel “Hacia la Vida Independiente: Avances Gubernamentales”, donde áreas técnicas provinciales abordaron temas clave como la transición de la figura de curatela hacia la figura de apoyo, el fortalecimiento económico para emprendedores con discapacidad y los avances del Centro Modelo Integral de Rehabilitación (CEMIR).

El cierre estuvo a cargo del Panel de Buenas Prácticas, con las exposiciones de Aldo Montecinos y Patricio Carrillo, quienes compartieron experiencias replicables orientadas a potenciar la vida independiente desde una perspectiva comunitaria y de derechos.

Finalmente, se destacó el servicio de coffee que estuvo a cargo de jóvenes y adultos del Centro Deportivo Social y Cultural de Personas con Discapacidad, quienes recibieron capacitación en servicio de mozo como parte de un proceso de formación para la vida autónoma y el desarrollo de competencias laborales.