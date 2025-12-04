Doble propuesta deportiva y recreativa para Alto Comedero

Con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria y promover el deporte social en Alto Comedero, el Municipio desarrolló una nueva jornada recreativa y formativa en el Multiespacio El Alto. Autoridades locales acompañaron las actividades que semana a semana convocan a niños, niñas y jóvenes, consolidando este espacio como un punto de encuentro para la práctica deportiva, el aprendizaje y la integración barrial.

Acompañando la jornada estuvo el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, quien se refirió a las actividades que sábado a sábado se realizan en dichas instalaciones municipales, “brindamos múltiples servicios en esta zona que ya quedó instaurada para la comunidad de Alto Comedero donde se congrega los vecinos y la comunidad, a través de la economía informal o a través de la propuesta educativa y deportiva que hacemos desde el Municipio, particularmente en este torneo de Mini Vóley que convoca a los jóvenes, niños y niñas del sector a quienes buscamos generarles un lugar de competencia y de encuentro”.

A su turno, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, destacó, “es un trabajo muy importante que realiza el director Benicio Ruiz en Alto Comedero, siempre pensando en los jóvenes, niños y niñas, y traccionando para adelante el deporte social, en este caso particular con el Mini Vóley para el que hubo una linda concurrencia donde los chicos vienen y pueden demostrar lo que aprenden durante la semana en los centros deportivos”.

Por su parte, el director de Deportes del Distrito Alto comedero, Benicio Ruiz, luego de agradecer la presencia de los funcionarios superiores, resumió datos de la jornada, “tuvimos en actividad el Móvil Gym y el Intercentros de Vóley Infantil;”, y agregó, “estamos aprovechando al máximo estos polideportivos aledaños a este lindo lugar de encuentro, que es el Multiespacio El Alto, para llevar a cabo el proyecto denominado Deportes y Algo Más”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/RxXuwy8fvKM