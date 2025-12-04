El Gobernador tomó juramento a Diego Eduardo Chacón, nuevo Procurador General adjunto del MPA

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto de asunción del nuevo Procurador General Adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Eduardo Chacón, en reemplazo de Gonzalo de la Colina, quien recientemente renunció para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia.

En ese contexto, el mandatario agradeció al Dr. Chacón por “aceptar el desafío” y le deseó “una exitosa gestión”.

“Estamos cubriendo un cargo importante y seguimos trabajando por un futuro mejor y más grande para todos”, expresó.

“Tenemos el compromiso todos de trabajar por un Jujuy mejor, por un Jujuy que administre justicia de la manera que todos esperamos, deseamos, y queremos, así que desearle lo mejor, desearle éxito en la gestión”, expresó Sadir.

Por último, indicó que desde el Gobierno de la Provincia “todos los días se trabaja en pos de una mejor justicia y de hacer más grande a Jujuy”.

Diego Eduardo Chacón, en tanto, manifestó que “es un cargo que asumo con mucha responsabilidad” y resaltó que “vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura de las circunstancias y cumplir con los objetivos que se han planteado”.

En ese sentido, destacó los avances tecnológicos y estructurales del sistema judicial provincial y la necesidad de profundizarlos. “El objetivo es brindar herramientas y tecnología a los funcionarios judiciales para que puedan desarrollar con mayor independencia las investigaciones que les corresponden según el marco legal vigente”, señaló.

Participaron también del acto, el vicepresidente de la Corte Suprema, Federico Otaola; los jueces Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo, miembros del máximo órgano judicial; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; la Ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; y el secretario de Seguridad, Juan Pulleiro.

A ellos se sumaron, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bosatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, María Gabriela Burgos; y su adjunto, Matías Luna; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; funcionarios del Poder Judicial e invitados especiales.