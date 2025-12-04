El Intendente Jorge visitó una muestra de proyectos arquitectónicos de estudiantes de la UCSE

El Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, visitó la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) para conocer los trabajos presentados por los alumnos 1° y 2° año de la materia Proyectos Arquitectónicos I y II. Esta muestra consta de 140 proyectos que incluyen viviendas en la futura avenida Ribereña y pequeños desarrollos en el parque Potrero de Yala.

Sobre este tema, el Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, expresó su sorpresa por la calidad y creatividad de los trabajos presentados por los estudiantes de primero y segundo año de la carrera de arquitectura, “esto es fruto de un trabajo en equipo de los docentes, quienes no solo transfieren conocimientos, sino creatividad y libertades para un estudio profundo de los temas abordados. Los trabajos de ambos cursos tienen una muy alta calidad de elaboración con un gran entendimiento de algunos problemas urbanos, de los paisajes de Yala y las yungas que nos rodean; con un ejercicio profesional muy bueno teniendo en cuenta que la carrera de Arquitectura es muy joven en la provincia”.

Por su parte, Marcelo Brunet, decano de la sede Jujuy de la UCSE, manifestó que la carrera de arquitectura inicio hace dos años en la provincia de Jujuy y que el equipo docente decidió que todos los años concluya con una muestra de trabajos sobre temas específicos, “estos trabajos son de las materias de Proyectos Arquitectónicos I y II y es lo que en estos momentos estamos apreciando y son evaluados por un equipo de profesionales”.

Por último, Agustín Puglisi, director de la carrera de Arquitectura, explicó que los trabajos de primer año están vinculados a la arquitectura en el paisaje del Parque Potrero de Yala, mientras que los de segundo año se enfocan en viviendas colectivas de interés social. “Los alumnos de primer año desarrollan pequeñas intervenciones estratégicas, muy cuidadosas; y en segundo año los proyectos se orientan a los asentamientos ubicados sobre la futura avenida Ribereña, con la intención de proponer posibles alternativas de reubicación. Felizmente, llegamos a este resultado con 140 proyectos que incentivan a los estudiantes a pensar de manera amplia, creativa y sensible con el entorno”

Nota audiovisual: https://youtu.be/DiC2hst1qDE