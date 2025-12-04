Gobierno presente . Entrega de escrituras: más de 50 familias ya son propietarias legítimas de sus viviendas

El Gobernador Carlos Sadir encabezó el acto entrega de escrituras a familias de San Salvador, Perico, El Carmen, Puesto Viejo, Aguas Calientes y Pampa Blanca.

En instalaciones del Cabildo Histórico se realizó la ceremonia de entrega de 55 carpetas de las escrituras en el marco de regularización que lleva adelante el Gobierno de la Provincia.

Del encuentro participó el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Hugo Cazón; los intendentes de El Carmen, Víctor González; y de Pampa Blanca, Bruno Monzón.

Sobre el compromiso y gestión del Estado provincial para que cada vez más familias sean propietarias de sus viviendas, Sadir expresó “que hoy más familias cuenten con su título de vivienda tiene que ver con el trabajo que se hace desde el ministerio de infraestructura en regularizar su situación”.

Luego agregó que con la titularidad los vecinos pueden tramitar otros beneficios. “Uno puede ser el microcrédito del IVUJ que permite hacer modificaciones o ampliaciones en sus viviendas. Y esto es posible cuando tienen sus escrituras”.

Finalmente, sostuvo que este proceso de reglamentación es posible junto al compromiso de los intendentes, personal de inmueble de cada uno de las localidades.

“Agradecer el acompañamiento, en este caso de las autoridades presentes porque juntos logramos que las familias cumplan un sueño que fue una lucha de muchos años”, concluyó.

Stanic afirmó que “estos actos llenan el corazón, tanto una entrega de vivienda como el caso de la escritura de un lote y más en estas fechas de fin de año. Y si hacemos un balance ya llevamos más de 300 adjudicaciones en el trabajo de ordenamiento territorial”.

Por último, el ministro señaló que desde el 2015 ya se regularizaron más de 23.000 lotes. “Todavía falta mucho por hacer, pero vamos a seguir guiando con los trámites para que la gente tenga su escritura”, completó.