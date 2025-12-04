La Legislatura desarrollará la Sesión Preparatoria este viernes a partir de las 1000 horas

La Legislatura de la Provincia de Jujuy informa que este viernes 5 de diciembre, a horas 10:00, se llevará a cabo la Sesión Preparatoria, conforme a lo establecido en su Reglamento Interno.

En dicha oportunidad se dará tratamiento al Orden del Día, que contempla: Consideración del Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales. Toma de juramento a los señores Diputados Provinciales electos. Elección y posterior toma de juramento del Vicepresidente Primero y del Vicepresidente Segundo de la Cámara. Designación de los Presidentes de Bloque. Constitución de las Comisiones Permanentes de la Cámara. Constitución de las Salas Acusadora y Juzgadora.

La sesión será transmitida en vivo a través de los canales oficiales de la Legislatura en YouTube y en la red social Facebook, garantizando la publicidad y transparencia del acto institucional.