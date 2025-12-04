Promoción y prevención. 5 de diciembre: Día Latinoamericano y Nacional en respuesta al Cáncer Bucal

La revisión de tejidos blandos se realiza en CAPS y hospitales de toda la provincia.

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Odontología y la estrategia pública de Estomatología, recuerda a la población que cada 5 de diciembre, Día Latinoamericano y Nacional en respuesta al Cáncer Bucal, son claves la prevención, la detección temprana y el tratamiento de esta enfermedad.

El cáncer bucal es uno de los más frecuentes a nivel mundial, afectando a más de 700.000 personas al año. Esta enfermedad altamente invasiva se desarrolla principalmente en la cavidad oral, los labios, las encías, la lengua y el paladar.

La detección temprana del cáncer bucal multiplica las posibilidades de curación y por eso es fundamental la consulta odontológica periódica, hábito que se debe fortalecer desde la infancia y en todas las etapas de la vida. La revisión de los tejidos blandos de la cavidad bucal permite identificar lesiones precancerosas o cancerosas y posibles riesgos ante la enfermedad.

En tanto, ante cualquier tipo de lesión en lengua, labios, encías, paladar, interior de las mejillas, maxilares, glándulas salivales o piso de la boca que no cicatriza en 15 días o el cambio de coloración en las mucosas, adormecimiento en zonas de la cavidad bucal, ganglios en cuello o movilidad de los dientes sin causa aparente, la consulta odontológica debe ser inmediata.

• Consumo de tabaco y de alcohol

• Virus del papiloma humano (VPH)

• Infecciones en la boca

• Consumo de bebidas y alimentos muy calientes

• Dientes con bordes filosos

• Prótesis mal adaptadas o ganchos de prótesis que lastiman

• Exposición excesiva al sol (por eso se recomienda cuidar labios con protector solar)

• El excesivo consumo de carnes rojas y de aguas con alto contenido de arsénico

La revisión de tejidos blandos se realiza siempre de manera gratuita en los consultorios odontológicos de CAPS y hospitales públicos de toda la provincia.