Sadir participó de la jura de los nuevos concejales de San Salvador de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir participó, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, de la jura e incorporación de los nuevos concejales del Concejo Deliberante de nuestra ciudad capital electos el pasado 11 de mayo. “Van a afrontar un lindo desafío para continuar transformando nuestra Ciudad”, manifestó.

Durante la sesión preparatoria, el mandatario destacó el valor del acto institucional, afirmando que se trata de “un momento muy importante para el municipio y toda la Ciudad”.

Acompañaron la ceremonia, autoridades del Ejecutivo provincial; el Intendente Raúl Jorge; autoridades municipales y del Concejo Deliberante, e invitados especiales y familias.