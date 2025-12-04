Turismo. Fortalecen al turismo de reuniones, firman convenio para posicionar la provincia como destino académico

El Ministerio de Cultura y Turismo, la Universidad Nacional de Jujuy y el Bureau firmaron un acuerdo para posicionar la provincia como destino de congresos y seminarios académicos

El objetivo no es menor: el turismo de reuniones es uno de los segmentos de mayor crecimiento y sostiene un diferencial clave. Quienes viajan para participar en congresos y seminarios suelen gastar, en promedio, bastante más que el turista convencional, lo que representa un fuerte impulso para la economía local.

“Estamos firmando un convenio para potenciar el turismo de reuniones, un área que viene creciendo mucho en la provincia”, destacó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas. “Este acuerdo nos permitirá fomentar el turismo académico, invitando a cada participante jujeño a postular a la provincia y garantizando que congresos, seminarios y encuentros elijan a Jujuy como sede”.

La estrategia se apoya en la infraestructura existente —Cabildo, aeropuerto, espacios históricos— y en las nuevas incorporaciones previstas para el próximo año. “Tendremos el Museo Lola Mora, el Hotel La Merián y otros elementos que nos permitirán competir de manera mucho más fuerte”, agregó Posadas.

Para el presidente del Bureau, Rodrigo Torres, la firma abre una etapa decisiva. “Estamos muy contentos de haber firmado con la Universidad Nacional de Jujuy, una de las principales generadoras de eventos de la provincia. Desde el Bureau creemos que esto será muy favorable para el crecimiento del segmento, porque permite que la oferta se encuentre de manera más directa con la demanda”, afirmó.

El rector de la UNJu, Mario Bonillo, subrayó además el aporte del convenio para equilibrar el movimiento turístico a lo largo del año. “Este acuerdo es importante para articular acciones que traigan actividades académicas a la provincia. Nos beneficia como institución y fortalece nuestros equipos, pero también dinamiza el turismo en temporada baja. Se trata de posicionar a Jujuy como un pueblo académico, capaz de ofrecer congresos, seminarios y jornadas de nivel”.

La firma del convenio consolida una apuesta integral: ampliar la matriz turística de Jujuy y fortalecer segmentos de alto valor agregado. La articulación entre una universidad con peso académico, un ministerio con políticas orientadas al desarrollo del sector y un privado organizado en torno al Bureau configura un escenario competitivo para el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

La iniciativa abre la puerta para que académicos, investigadores y profesionales de todo el país —e incluso del exterior— elijan Jujuy para sus encuentros científicos y de capacitación. Así, una provincia reconocida por su patrimonio cultural se proyecta también como un destino atractivo para quienes buscan combinar conocimiento, negocios y turismo.