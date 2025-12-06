Cena Blanca: esquema alternativo de ingresos y egresos en caso de lluvia

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos, informó el operativo especial que se aplicará este sábado 6 de diciembre, con motivo de la realización de la tradicional Cena Blanca en Ciudad Cultural, desde las 18 horas.

El dispositivo contempla cortes, desvíos, estacionamientos autorizados y esquemas alternativos previstos ante eventuales lluvias.

Cortes de tránsito desde las 18 horas

Av. de los Estudiantes Jujeños y Colectora Ruta 9

Colectora Pila Solá y Rotonda de ingreso a Ciudad Cultural

Colectora Pila Solá y Suipacha

Dr. Vidal e Ituzaingó

Pedro del Portal y calle sin nombre

Dr. Vidal y calle sin nombre

Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente)

Desvíos del transporte urbano

Las unidades modificarán su recorrido por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia y Av. Córdoba, continuando luego por su trayecto habitual.

Desde Tránsito informaron que la subida de Airampo ya fue reparada, permitiendo la circulación segura.

Estacionamientos y paradas especiales

Estacionamiento habilitado: Curupaití (entre Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín, margen derecho) y Av. Bolivia

Parada de taxis radiollamada: Curupaití y Aconcagua

Parada de colectivos: Av. de las Carrozas (servicio restablecido desde las 05:00 del domingo 7)

La Dirección de Tránsito dispuso accesos y egresos alternativos si las condiciones climáticas obligaran a suspender la pasarela peatonal:

Ingreso principal por Ruta Nacional 9 y avenida Bolivia

La Av. de los Estudiantes Jujeños quedará habilitada solo para ascenso y descenso, sin permanencia ni circulación hacia el interior del predio.

Plan B por posible deterioro de la subida de Airampo

En caso de que la subida de Airampo vuelva a deteriorarse por la lluvia y no pueda utilizarse, se aplicará un recorrido alternativo para las unidades de transporte:

Cmdte. Pérez → Caído por la Patria → Carrillo → Pasaje Francia → Suipacha → Pila Solá → Av. de las Carrozas

Este trayecto permite que los colectivos ingresen directamente a Avenida de las Carrozas, donde habitualmente realizan la parada durante el operativo por la Cena Blanca.

Recomendaciones a las familias

Se solicita a los padres y conductores no utilizar el ANSES ni calles cercanas como punto de encuentro, debido a la alta concentración de peatones y vehículos.

Como alternativa segura, se recomienda utilizar Ciudad de las Artes para la espera y el ascenso/descenso de estudiantes.

La Municipalidad pidió a la ciudadanía respetar señalización y las indicaciones del personal municipal, garantizando así un evento ordenado y seguro.