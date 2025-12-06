El Parque Municipal permanecerá cerrado este sábado debido a las tormentas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a raíz de las fuertes tormentas registradas durante la noche, los senderos del Parque Municipal presentan condiciones que impiden su uso seguro. Por este motivo, el espacio permanecerá cerrado durante toda la jornada de este sábado.

Desde la administración del Parque señalaron que las intensas precipitaciones provocaron anegamientos y daños en distintos sectores del recorrido, lo que obliga a suspender momentáneamente las actividades hasta que se realicen las tareas de verificación y reacondicionamiento correspondientes.

Asimismo, se solicita a vecinos y visitantes que, para obtener información actualizada sobre la reapertura o el estado general del lugar, se comuniquen vía WhatsApp al 388-4037073.

La Municipalidad agradece la comprensión y recuerda que las medidas adoptadas responden a la necesidad de resguardar la seguridad de la comunidad.