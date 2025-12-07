Evento estudiantil . 3.900 egresados participaron de la Cena Blanca

El presidente del Ente Autárquico Permanente, Martin Meyer afirmó que en esta oportunidad fueron 3.900 estudiantes que asistieron, más que el año pasado.

Tras la suspensión del evento el día viernes debido a condiciones climáticas, Meyer señaló que «por seguridad de los estudiantes se decidió conjuntamente con los profesores de todas las escuelas, personal del SAME y emergencias realizarlo el sábado».

Continuado indicó tras la realización de la Cena Blanca que «no tuvimos ningún problema con los estudiantes, no se registraron atenciones, todo normal».

Finalmente Meyer afirmó que con el apoyo del Gobierno los egresados pudieron disfrutar de los artistas locales.