Municipio entregará certificados de libre deuda a 110 Promotores Ambientales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció que el próximo 12 de diciembre se realizará la Expo Ciudadana, con entrega de certificados de libre deuda a los 210 participantes del programa Promotores Ambientales, en un acto que tendrá lugar en el Multiespacio General Arias. La actividad marca el cierre anual de una iniciativa que busca fortalecer la formación, el compromiso y la participación comunitaria en torno al cuidado del ambiente.

Ebelia Vargas, directora de Participación Ciudadana, destacó la importancia del encuentro al señalar que “ya cerrando el año, lo que tiene que ver con Promotores Ambientales, estamos realizando una actividad en el Multiespacio General Arias, con la idea de entregar los certificados de libre deuda de los 110 Promotores Ambientales que han hecho todas las capacitaciones, las prácticas”.

Asimismo, remarcó el valor de acercar el programa a la comunidad, “llevar este programa al cierre en el Multiespacio es muy importante porque necesitamos que la gente conozca, que se acerque, que vea lo que hacen los Promotores Ambientales, así que, estamos invitándolos a todos los centros vecinales, los vecinos, que sean parte de esta actividad”.

Vargas también explicó los fundamentos de la iniciativa, “el programa consiste en la capacitación en todo lo que tiene que ver con temas ambientales, cuidados ambientales de nuestros sectores, de nuestros barrios, de nuestro hábitat, aprender, concientizar al vecino, y en compensación se reducen las deudas que tienen con el municipio en los cánones, que tiene que ver en la limpieza de la vía pública y en cánones de cementerio”.

Por su parte, Marcelo Molina, director de Economía Circular, celebró la amplia participación del 2025 y detalló los contenidos formativos que su área aportó al programa, “por suerte hubo muchos participantes este año, la parte que le corresponde a Economía Circular es la parte de capacitación en cuanto a lo que hace al ambiente, al ambiente urbano, que es donde nosotros nos desarrollamos. En este sentido, es brindar un poco de concientización de los insectos, que por ahí uno le tiene un poco de miedo o aprehensión, pero ellos tienen un papel importante en lo que hace a la polinización de las flores y para los alimentos que nosotros después consumimos”.

Molina añadió que, “también se brinda una capacitación de manejo de residuos, para que la gente que participa del programa pueda ser transmisora de toda esa información y llevarla dentro del propio barrio como concientización a los propios vecinos, para que se mantenga un ambiente limpio”.

Finalmente, precisó la duración del proceso formativo, “este programa comienza en marzo, y termina en octubre, se dan distintas charlas, alrededor de cuatro o cinco en todo el periodo”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/b3b6_LCe-0U