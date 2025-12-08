Cultura. Homenajearán a artistas jujeños en Maestros y Discípulos 2025

Una nueva edición del programa homenajea a referentes del arte jujeño. La apertura será este lunes en el Centro Cultural CAJA.

La Secretaría de Cultura de Jujuy, dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, invita al público en general a participar de la apertura de la Muestra Fotográfica del Programa Maestros y Discípulos 2025,

La exposición reúne a artistas de reconocida trayectoria en la provincia: Marta Fassinato, María del Carmen Echeñique, María del Carmen Calneggia, Ernestina Cari, Genoveva Maizares, Carolina Guerrero, Oscar Mendoza, Juan Carlos Entrocassi, Mario Camacho, Fortunato Ramos, Paco Garzón, Adán Cesarini y René Olaguivel, referentes de disciplinas como pintura, escultura, cerámica, danza, teatro, música, curaduría y gestión cultural.

El Programa Maestros y Discípulos promueve el intercambio de saberes entre generaciones y destaca la vida y obra de quienes han dedicado décadas al arte y a la construcción cultural de Jujuy, dejando un legado que continúa inspirando a nuevos creadores.