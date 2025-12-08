Noticias de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la III edición de “Plaza Zen”

Jujuy

La Dirección de Salud Integral y Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la realización de la 3ª edición de Plaza Zen, un espacio abierto a la comunidad destinado a promover el bienestar físico, mental y emocional a través de prácticas complementarias y actividades recreativas.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, de 10 a 13 horas, en la Plazoleta Argañaraz (ex Plaza Los Honguitos), ubicada en la intersección de avenida Bolivia y Caídos por la Patria.

Durante la jornada, los vecinos y vecinas podrán participar de distintas actividades como yoga, meditación, masajes, gemoterapia, reiki, taichí y chi kung, propuestas orientadas a fomentar la relajación, el equilibrio interior y la conexión cuerpo–mente.

Además, habrá stands de emprendedores locales con la venta de productos naturales y artesanales, pensados para acompañar hábitos de vida saludables y fortalecer la economía local.

Desde la Dirección organizadora invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa gratuita, pensada como un espacio de encuentro, disfrute y cuidado integral de la salud.

