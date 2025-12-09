“Chuli” Jorge encendió el Arbolito de Navidad Sustentable en Chijra

Como todos los años, el mandatario municipal concurrió a las instalaciones del CPV de dicho sector barrial a compartir con los vecinos uno de los momentos más esperados del año

Luego de admirar la obra y felicitar a sus artífices, el intendente de la ciudad, Raúl “Chuli” Jorge comentó, “es una costumbre de hace más de 12 años; constantemente vemos la superación en la técnica usando tecnología LED, este año con mayores alegorías a la Navidad, con el trineo tirado por dos renos y todo el arbolito con botellas reciclables”, y destacó, “este es un CPV que se caracteriza por tener una gran vocación por la economía circular, por reciclar residuos, fundamentalmente el plástico, y donde se concentran en esta actividad de generar, con mucha creatividad, este evento para todos los vecinos de Chijra, que se puede divisar perfectamente desde la avenida Balbín, esta maravilla que se hace en este CPV”.

Anticipándose a los acontecimientos que tendrán lugar en el futuro cercano, el intendente adelantó, “estamos en vísperas también de que el día 16 el Multiespacio “Jorge Perro Solis” va a cumplir un año y estamos muy contentos de compartir este gran espacio, con una cancha que permanentemente está generando actividad deportiva y recreativa donde las destrezas del baile y la danza están integradas a las actividades de gente de todas las edades que hace de este espacio un lugar muy participativo y familiar”.

Por último, el jefe comunal celebró que la tradición del armado de la decoración navideña a partir de material reciclable se esté repicando, “no solo en otros barrios sino hasta en otros municipios de la provincia, cosa que nos parece excelente; hay que pensar que todos los elementos reciclables dan oportunidad para generar economía circular para generar oportunidades para este tipo de acciones que tienen que ver, en este caso, con la Navidad, pero donde hay un trabajo de todo el año del CPV para juntar los elementos y entre todo el barrio integrado hacer esta obra de arte colectiva”.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, recordó las primeras ediciones de la decoración navideña sustentable iniciada en Chijra, “anteriormente, Descentralización y los CPV dependían de la Secretaría de Gobierno -donde estuve muchos años- así que estuvimos desde el inicio con este encendido de luces que, en realidad, va más allá de lo meramente navideño ya que es una muestra de lo que se puede realizar con materiales reciclados”, y resaltó, “el CPV de Chijra se especializa en esto: las terrazas fueron hechas con neumáticos usados que se aprovecharon y reciclaron, el invernadero –también- a partir de material reciclable, y este arbolito que empezó siendo mucho más bajo, más simple, con una sola tira de luces, y que de a poco fue aumentando hasta hoy que ya es un ícono de este sector”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, añadió, “Chijra es un lugar muy lindo de la ciudad, con un CPV que realmente funciona, donde los vecinos confluyen y donde generamos comunidad a través de un trabajo conjunto que logró potenciar el conocimiento sobre el medioambiente y el trabajo comunitario de inmiscuirnos un poquito en este barrio con toda la potencia del CPV, que no solamente hace este arbolito tan decorativo que nos sube un poco la autoestima, sino que también ha gestionado alarmas comunitarias y diversas acciones que tienen que ver con mejorar el bienestar de los vecinos del sector”.

Cierre de talleres

Como actividad previa al esperado evento, tuvo lugar el Cierre de Talleres del CPV, oportunidad en la que los alumnos de los más de 20 cursos y capacitaciones que ofrece esta unidad municipal descentralizada, recibieron sus correspondientes certificados.

Cristian Canchi, administrador del CPV Chijra, dijo al respecto, “agradecemos mucho a la comunidad, a los talleres y a los alumnos que asistieron porque el compromiso con la institución fue muy grande y hoy realizamos el cierre de talleres del periodo 2025 enmarcando una cantidad de actividades para generar empleo, ya que hay muchos talleres de iniciación laboral”.

En este sentido sostuvo, “tenemos más de 23 talleres, tanto propios del Municipio como algunos por convenio con Provincia, y también talleres de autogestión, una herramienta primordial que generan trabajo para aquellas personas que vienen y desarrollan sus actividades en los espacios municipales y pueden contener a sus familias; ahora entramos en receso pero en enero largamos con los talleres de verano”.

Sobre la ceremonia de encendido del Arbolito de Navidad sustentable, Canchi aseguró, “es un día muy esperado por la comunidad que nos recuerda tener más responsabilidad de trabajar todo el año con los desafíos como la contaminación; nosotros hacemos políticas de Estado que se traducen en sensibilizar, concientizar y ejecutar acciones con respecto al reciclado y cada día tenemos el desafío de innovar”, y expresó sus agradecimientos al ejecutivo municipal, “estamos muy agradecidos con el intendente Raúl “Chuli” Jorge porque cuando ingresamos vimos lo que significa la problemática ambiental y las herramientas fluyeron a partir de esa necesidad, pero sobre todo porque hay un municipio presente que nos da la libertad de trabajar y potenciar estas áreas”.

“Es una gran responsabilidad en la que colabora el vecino, ya que durante todo el año realizamos el acopio de botellas mediante una maratón de actividades y trabajamos todos estos fines de semana largos en numerosas cuestiones de la parte eléctrica y, a pesar de algunos contratiempos, salió el trabajo para que los vecinos puedan disfrutar de este emblema navideño que realizamos desde hace 12 años con material reciclado”, describió Canchi y detalló, “solamente para el arbolito hay entre 1700 y 200 botellas, y cabe destacar que este año hemos innovado en los renos donde se emplearon alrededor de 6000 a 7000 botellas que se transformaron en láminas e hilos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/eLfDFQeBLzo