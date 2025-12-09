Cultura. Jujuy vivirá el Día Nacional del Tango con clases de campeones mundiales

Maestros de tango de nivel internacional ofrecerán formación en CAJA para todos los niveles.

La provincia de Jujuy se prepara para vivir una experiencia única: la Edición Día Nacional del Tango en Jujuy 2025 traerá a campeones mundiales de tango que dictarán clases especiales en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en Alvear Nº534.

El evento ofrece a la comunidad la oportunidad de bailar y aprender tango de la mano de maestros de excelencia internacional. Las propuestas están organizadas para que cada participante, independientemente de su nivel, pueda aprender algo más: desde quienes dan sus primeros pasos con los campeones hasta aquellos que desean perfeccionar su baile.

Con un valor accesible de $6000 por clase, la iniciativa democratiza el acceso a una formación de calidad mundial. «Podes bailar tu primer tango con ellos o perfeccionar tu baile», invitan desde Festival Tango y Pacha, que organiza la actividad. Se trata de una clase especial pensada para principiantes que permite aprender desde cero junto a campeones mundiales.