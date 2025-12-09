Cultura. Yala recibe el evento «Siempre Jóvenes»: una tarde de música y baile al aire libre

Este domingo, la localidad de Yala se prepara para vivir una jornada llena de ritmo y recreación con la propuesta «Siempre Jóvenes». El evento invita a vecinos y turistas a compartir un momento de distensión en un entorno natural privilegiado.

La cita es en el predio de la Feria Artesanal de Yala, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 9 (km 17). La tarde estará musicalizada con la presencia de un DJ y música en vivo, sumado a una animación especial pensada para hacer bailar y divertir al público general.

Organizada de manera conjunta por el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia y la Municipalidad de Yala, la actividad es de entrada libre y gratuita, ofreciendo una excelente opción para cerrar el fin de semana disfrutando de la cultura y el encuentro comunitario.