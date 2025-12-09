Jujuy consolidó el trabajo intersectorial para fortalecer los entornos escolares saludables

Los ministerios de Educación, Desarrollo Humano y Salud, realizaron un encuentro en la Ciudad de las Artes, para presentar los avances y definir estrategias conjuntas para el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

“Proyectando Juntos”, organizado por la Coordinación de Entornos Escolares Saludables, permitió evaluar el trabajo territorial realizado durante 2025 y proyectar acciones integrales. Más de 60 equipos e instituciones participaron del espacio, entre municipios, fuerzas de seguridad, organismos provinciales, universidades, organizaciones sociales y UNICEF.

En la apertura, la ministra de Educación, Miriam Serrano, destacó la importancia de cuidar los entornos donde transcurre la vida escolar y que las escuelas no solo son espacios de aprendizaje, sino también de alimentación, convivencia emocional, construcción cultural y participación comunitaria.

“El compromiso intersectorial es fundamental para acompañar a las juventudes con una mirada integral de la salud, desde los 45 días y a lo largo de todo el trayecto educativo”, señaló Serrano.

Su par de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, afirmó que el encuentro permite revisar lo realizado y generar nuevas estrategias para garantizar el crecimiento intelectual, emocional y social de las infancias y adolescencias jujeñas.

Durante la jornada se presentó material audiovisual contando las experiencias de los JI Nº 9 y JI Nº 14, en proyectos de autocuidado, seguridad escolar y promoción de hábitos saludables. También expusieron Agua Potable de Jujuy, organismos sanitarios y áreas provinciales y municipales que integran la red intersectorial.

Participaron profesionales de CAPS, Educación para la Salud, Nutrición, Puericultura y Celiaquía, junto a la oficial de Nutrición de UNICEF, Verónica Risso Patrón; la directora de Acompañamiento Integral Educativo, Julieta Yamin Squicciarini; la coordinadora de Entornos Escolares Saludables, María José Gloss y equipos técnicos ministeriales.