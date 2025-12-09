Noticias de Jujuy

Jujuy consolidó el trabajo intersectorial para fortalecer los entornos escolares saludables

Jujuy
Jujuy consolidó el trabajo intersectorial para fortalecer los entornos escolares saludables

Los ministerios de Educación, Desarrollo Humano y Salud, realizaron un encuentro en la Ciudad de las Artes, para presentar los avances y definir estrategias conjuntas para el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

“Proyectando Juntos”, organizado por la Coordinación de Entornos Escolares Saludables, permitió evaluar el trabajo territorial realizado durante 2025 y proyectar acciones integrales. Más de 60 equipos e instituciones participaron del espacio, entre municipios, fuerzas de seguridad, organismos provinciales, universidades, organizaciones sociales y UNICEF.

En la apertura, la ministra de Educación, Miriam Serrano, destacó la importancia de cuidar los entornos donde transcurre la vida escolar y que las escuelas no solo son espacios de aprendizaje, sino también de alimentación, convivencia emocional, construcción cultural y participación comunitaria.

“El compromiso intersectorial es fundamental para acompañar a las juventudes con una mirada integral de la salud, desde los 45 días y a lo largo de todo el trayecto educativo”, señaló Serrano.

Su par de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, afirmó que el encuentro permite revisar lo realizado y generar nuevas estrategias para garantizar el crecimiento intelectual, emocional y social de las infancias y adolescencias jujeñas.

Durante la jornada se presentó material audiovisual contando las experiencias de los JI Nº 9 y JI Nº 14, en proyectos de autocuidado, seguridad escolar y promoción de hábitos saludables. También expusieron Agua Potable de Jujuy, organismos sanitarios y áreas provinciales y municipales que integran la red intersectorial.

Participaron profesionales de CAPS, Educación para la Salud, Nutrición, Puericultura y Celiaquía, junto a la oficial de Nutrición de UNICEF, Verónica Risso Patrón; la directora de Acompañamiento Integral Educativo, Julieta Yamin Squicciarini; la coordinadora de Entornos Escolares Saludables, María José Gloss y equipos técnicos ministeriales.

También podría interesarte
Jujuy

El Carmen . El Circuito Provincial de Trail 2025 cerró el año con la participación de…

Jujuy

Cultura y Turismo. Calendario de Carnaval 2026, más de un mes de celebración, música…

Jujuy

Cultura. Yala recibe el evento «Siempre Jóvenes»: una tarde de música y baile al aire…

Jujuy

Cultura. Jujuy vivirá el Día Nacional del Tango con clases de campeones mundiales

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.