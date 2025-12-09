Salud pública. El Hospital San Roque fue reconocido nuevamente por la calidad de atención a personas con ACV

La Organización Mundial de ACV reconoció la mejora continua de la institución, referente en el abordaje a nivel provincial.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que el Hospital San Roque ha recibido recientemente el Premio Dorado 2025 que otorga la Iniciativa Angels a través de la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares (World Stroke Organization – WSO), en esta oportunidad destacando la calidad de atención a los pacientes.

En Hospital San Roque, Centro Provincial de Stroke entrenado para el abordaje inmediato de ACV, es clave en la red provincial con un equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales. El abordaje se realiza en tiempos mínimos, garantizando atención, tratamiento y rehabilitación integral, de acuerdo al Plan Estratégico de Salud II.

El abordaje integral se desarrolla a través del Protocolo Provincial de Manejo de Pacientes con ACV, aprobado por resolución ministerial, que unifica criterios de diagnóstico, tratamiento y derivación en todo el sistema público de salud. Cada hospital o centro capacitado para realizar trombólisis, dispone de una hoja de ruta específica que guía la atención de los pacientes con sospecha de ACV, garantizando una respuesta homogénea y coordinada en todo el territorio.

La Red Provincial de ACV, junto a la Dirección Provincial de Hospitales y el SAME 107, garantiza la atención al momento ante un caso sospechoso. Cuando una persona presenta síntomas compatibles con un ACV, debe llamar de inmediato al 107. De esta forma, se activa la prenotificación, permitiendo que el equipo médico receptor se prepare para recibir al paciente, reduciendo tiempos de diagnóstico y tratamiento, claves en patologías como ACV.

En 2024, la Iniciativa Angels distinguió al Hospital San Roque con el Premio Diamond y al SAME 107 con el Premio Platino, reconociendo su desempeño frente al ACV mediante el registro de tiempos de atención y tratamiento en una plataforma de alcance global.