Cierre 2025 de los talleres socioculturales municipales: gran exposición, festival y entrega de más de 800 certificados

Con una mega exposición y festival, realizados en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” –ex Estación de Trenes–, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy concretó el cierre de los talleres de capacitación dictados durante el presente año por la Dirección de Políticas Socioculturales en distintos puntos de la ciudad.

Durante la muestra, la comunidad pudo apreciar trabajos de artesanías, tallado en cuero, dibujo y pintura y pastelería, además de propuestas de los programas “Arte en mi Barrio” y “Murales Participativos”, y presentaciones de danzas como tango y folklore, entre otras actividades.

Funcionarios municipales, encabezados por el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, y el coordinador de Políticas Socioculturales, Tomás Bree, entregaron alrededor de 850 certificados correspondientes al cierre del ciclo de capacitación 2025. Los talleres se dictaron en Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros Vecinales (CV) y Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) de distintos barrios de la ciudad.

En la oportunidad, Córdoba destacó que “todos los programas de Políticas Socioculturales están descentralizados, principalmente en los barrios”, y remarcó que “más de 800 personas participaron durante el año, con el acompañamiento de más de 20 profesores que sostienen estos talleres y cursos en distintos espacios”. Asimismo, expresó que “es un orgullo poder cerrar el año con este número de asistentes, reunidos en el Centro Cultural ‘Manuel Belgrano’ para mostrar lo aprendido y compartir un momento de encuentro con alumnos de otros barrios”.

“Ahora estamos en etapa de cierre y balance. En los próximos días, desde la Secretaría de Cultura y Turismo vamos a difundir el anuario con todas las actividades, programas y festivales, tanto culturales como turísticos, desarrollados en la ciudad”, agregó.

Además, adelantó que “el nuevo programa se dará a conocer la próxima semana, y luego comenzaremos a trabajar en los talleres de verano, con actividades conjuntas entre el equipo de Deportes y Recreación —dependiente del área de Desarrollo Humano— y los talleres que funcionan dentro del área de Cultura”.

Por su parte, Tomás Bree se mostró conforme con el cierre de actividades y expresó que “este evento nos convoca y reúne a todo el equipo de la Dirección de Políticas Socioculturales, junto a los talleres y a los programas ‘Arte en mi Barrio’ y ‘Murales Participativos’”. Destacó que “contamos con 20 profesores que dictan talleres en distintas ramas artísticas, como danza, dibujo y pintura, artesanías y trabajos en cuero, a lo largo de todo el año”.

“Entregamos aproximadamente 850 certificados y uno de los espacios con mayor cantidad de alumnos fue el ballet de tango y folklore, que cuenta con grupos integrados por unas 120 personas. Estamos muy contentos porque se nota la demanda y el disfrute de la comunidad por la danza”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fi2Wzj3M_p8