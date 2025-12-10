Cultura. El Día Nacional del Tango se vivirá con shows y clases a cargo de campeones mundiales

Una semana cargada de actividades traerá a Rosana Porres y Gustavo Ippólito para conferencias, clases y prácticas en el Centro de Arte Joven Andino.

A partir del jueves 11 de diciembre, Jujuy vivirá la Edición Día Nacional del Tango con una propuesta integral que combina educación, entretenimiento y la presencia de figuras internacionales. Rosana Porres y Gustavo Ippólito, campeones mundiales de tango, arribarán a la provincia para liderar conferencias, clases abiertas, prácticas y milongas que posicionarán el tango como eje de la agenda cultural jujeña. El Centro de Arte Joven Andino (CAJA) será el epicentro de una celebración que honra la identidad cultural y artística de nuestra provincia.

El jueves 11 comenzará con una conferencia de prensa a las 11:00 horas que presentará la propuesta completa. A las 11:30, la clase abierta y gratuita con los campeones mundiales permitirá que la comunidad acceda de manera directa a la enseñanza de figuras de talla internacional. Esa misma tarde, de 19:00 a 22:00 horas, se llevará a cabo la «Práctica de Tango & Milonga» con arancelamiento, donde bailarines y aficionados podrán disfrutar de la experiencia en compañía de los expertos.

La propuesta continúa el viernes 12 de diciembre con una «Clase de Tango con Campeones Mundiales» de 18:00 a 21:00 horas, y el sábado 13 de 15:00 a 19:30 horas. Ambas sesiones ofrecen la oportunidad de aprender y perfeccionar técnica de la mano de profesionales reconocidos globalmente.

Todas las actividades se realizarán en el Centro de Arte Joven Andino, Alvear 534, San Salvador de Jujuy. Para consultas y coordinaciones, contactar a Pacha Tango al 3884300249 o 3886869008. Con esta programación, el Ministerio de Cultura y Turismo refuerza su compromiso con la promoción del tango como manifestación artística auténtica que fortalece la identidad y el patrimonio cultural de Jujuy.