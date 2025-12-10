El Municipio firmó un convenio con Autojujuy SA para fortalecer al sector emprendedor de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la empresa Autojujuy SA formalizaron un convenio marco de colaboración mutua destinado a promover y fortalecer el ecosistema emprendedor de la capital jujeña. La firma del acuerdo estuvo encabezada por el intendente Raúl “Chuli” Jorge y la presidenta de Autojujuy SA, Clarisa Pussetto, en un acto realizado en el Salón de los Intendentes.

En el marco del convenio, Autojujuy SA otorga en comodato al Municipio un vehículo tipo furgón Renault Kangoo Exprés de 5 asientos, que será puesto a disposición de los emprendedores locales para facilitar y mejorar sus experiencias laborales, optimizando sus procesos de distribución, logística y comercialización.

Durante el acto, el intendente Jorge subrayó la importancia del compromiso social del sector privado en momentos de desafío para quienes desarrollan sus proyectos productivos, “es un placer recibir en este ‘Salón de los Intendentes’ a Clarisa, que es una amiga de muchos años, y fundamentalmente a través de Autojujuy entender ese compromiso social-empresarial que alberga una esperanza muy fuerte en momentos en que los emprendedores tienen una dura lucha de competitividad con formas de comercialización como el tema de comercio online, plataformas, etcétera; y que permitan los esfuerzos que hace el municipio a través de su Club de Emprendedores, contar con una herramienta más que útil, otorgada por empresas solidarias y comprometidas con nuestra comunidad para aportar un gran capital”.

El jefe comunal añadió, “como Intendente de esta ciudad agradecerle en nombre de todos los vecinos y vecinas de San Salvador de Jujuy, fundamentalmente los que entran en el mundo emprendedor, este noble y valioso gesto de esta gran empresa que está consolidada y enraizada muy fuertemente en nuestra ciudad”.

Por su parte, la presidenta de Autojujuy SA, Clarisa Pussetto, celebró la concreción del acuerdo y destacó el espíritu emprendedor que dio origen a la empresa, “muy contentos de poder celebrar este acto que lleva bastantes meses de gestación. Me imaginaba las historias de tantos emprendedores que podían verse beneficiados a través de un vehículo y ese es nuestro propósito, nuestro sentido diario. El origen de Autojujuy es el sueño también de un emprendedor que, de la mano de cinco Renault, construyó la empresa que hoy es, y ese es nuestro propósito en este acto: poder movilizar proyectos, poder movilizar gente que tenga ganas de hacer, y nosotros estar ahí para acompañarlos con el mejor asesoramiento y también con el mejor servicio de posventa”.

Finalmente, la directora general de Desarrollo Económico, Jimena Jurado, valoró el trabajo conjunto que se viene realizando desde el Club de Emprendedores, “muy contenta de poder formalizar una articulación público-privada con los que venimos haciendo ya hace cuatro años desde el Club de Emprendedores. Hoy, desde la Dirección General de Desarrollo Económico, empezamos un formato para que los vendedores puedan acceder a su primer vehículo utilitario con la firma Renault”.

Jurado añadió, “fuimos armando este desafío de poder brindarle a los emprendedores un modelo donde ellos puedan adquirir un utilitario, lo puedan hacer parte de su esquema dentro de su plan de negocio y así poder tener competitividad dentro del mercado, llegando a los clientes mucho más rápido y de una manera eficiente”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fUJ0fJkcFT4