Reconocimiento a Educadores Comunitarios como Agentes de Prevención en Salud Mental

El Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, Salud y Educación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dictó el ciclo de capacitación para educadores comunitarios como agentes de prevención y cuidado en salud mental, que culminó con un acto de reconocimiento. La propuesta fortaleció las herramientas de formación y acompañamiento comunitario, y se desarrolló en articulación con la Dirección de Educación Comunitaria de la Secretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de Jujuy.

Acompañando a los presentes, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó “el cierre de un ciclo de encuentros de la capacitación dirigida a educadores comunitarios del Ministerio de Educación de la provincia, una propuesta fue impulsada por el Departamento de Salud Mental del municipio, con el objetivo de fortalecer no solo las políticas públicas educativas, sino también de instalar y visibilizar una temática fundamental para toda la comunidad: la salud mental”.

Así también añadió “contar con más de 120 agentes multiplicadores en salud mental, personas que trabajan diariamente en el territorio y están en contacto directo con la comunidad, representa un gran avance hacia el objetivo que nos plantea el intendente Chuli” Jorge de estar cerca de la gente, comprender sus problemáticas y construir soluciones junto a ellos”.

Por último, agradeció a Mirian Garzón, a la Ministra de Educación Mirian Serrano y a Julio Alarcón “por abrir este valioso espacio de encuentro, que permitió abordar y desarrollar una temática tan importante como la salud mental, generando instancias de reflexión, formación y trabajo conjunto para seguir fortaleciendo el abordaje comunitario”.

Prosiguió Adriana Bellman, Jefa del Departamento de Salud Mental, quien hizo referencia a la finalización de una etapa que constó de 15 encuentros de formación intensiva, con una propuesta completa y enriquecedora en diversos contenidos vinculados a la salud mental.

Detalló “a lo largo del proceso se brindaron herramientas valiosas para fortalecer a los educadores comunitarios en su rol, con el objetivo de acompañar a las infancias desde un enfoque más integral, generando entornos más seguros y empáticos, generando un impacto directo en la comunidad, ya que no solo enriquece la formación de los educadores, sino que principalmente les brinda herramientas para cuidar, contener y acompañar a la comunidad”.

Por su parte, la directora de Educación Comunitaria de lan provincia, Miriam Garzón agradeció a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y a la Secretaría de Desarrollo Humano “por hacer posible esta formación tan valiosa, que no solo brinda herramientas para acompañar a los destinatarios, sino que también fortalece a los propios educadores comunitarios, fortaleciendo una forma de autocuidado”.

Y también –sostuvo Garzón- “la idea es brindar contención a los chicos, detectar situaciones que llamen la atención y que requieran asistencia o acompañamiento profesional. En esta oportunidad, lo más valioso fue el trabajo en red, fortaleciendo los vínculos entre el Ministerio de Educación y el municipio de la ciudad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/vWyz-qXzA8o