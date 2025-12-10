Sistema público. La capacitación ETMI Plus de Salud fue declarada de Interés Legislativo

Noticias de Jujuy

La capacitación ETMI Plus de Salud fue declarada de Interés Legislativo

El trabajo integral refuerza capacidades para evitar la transmisión materno infantil de VIH, sífilis, hepatitis y enfermedad de Chagas.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó la reciente declaración de interés de la Legislatura Provincial a la capacitación ETMI Plus (Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil Plus) iniciada en el mes de octubre y que finaliza este 20 de diciembre, dada su importancia en el fortalecimiento del sistema público de salud.

La Mesa de Gestión ETMI Plus, integrada por la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la Dirección de Atención Primaria de la Salud (APS), el Laboratorio Central, la Dirección de Epidemiología y el Departamento Provincial de Bioquímica, identificó la necesidad de desarrollar una instancia de capacitación destinada a los agentes de salud de la provincia que intervienen en el cuidado de las personas gestantes y de los recién nacidos.

Con este propósito, implementó un curso provincial con una inscripción inicial de 200 participantes, combinando actividades asincrónicas y encuentros sincrónicos. Actualmente, se encuentra en curso la evaluación final y posterior entrega de certificados a quienes hayan aprobado.

En el desarrollo del curso participaron catorce docentes del Ministerio de Salud, pertenecientes a distintas especialidades vinculadas a las ETMI, incluyendo sífilis, VIH, hepatitis B y Chagas. Dado el interés en la materia, se prevé la continuidad de esta instancia de capacitación durante el próximo 2026.

La iniciativa ETMI Plus tiene por objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno infantil de VIH, sífilis, enfermedad de Chagas e infección perinatal por el virus de la hepatitis B (VHB). La estrategia regional impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para erradicar la transmisión de infecciones de madres a hijos, incluye metas de tamizaje, tratamiento y prevención integral, enfocándose en la atención prenatal para proteger la salud de las personas gestantes y sus bebés.

