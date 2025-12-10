Sistema público. La capacitación ETMI Plus de Salud fue declarada de Interés Legislativo

El trabajo integral refuerza capacidades para evitar la transmisión materno infantil de VIH, sífilis, hepatitis y enfermedad de Chagas.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó la reciente declaración de interés de la Legislatura Provincial a la capacitación ETMI Plus (Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil Plus) iniciada en el mes de octubre y que finaliza este 20 de diciembre, dada su importancia en el fortalecimiento del sistema público de salud.

La Mesa de Gestión ETMI Plus, integrada por la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la Dirección de Atención Primaria de la Salud (APS), el Laboratorio Central, la Dirección de Epidemiología y el Departamento Provincial de Bioquímica, identificó la necesidad de desarrollar una instancia de capacitación destinada a los agentes de salud de la provincia que intervienen en el cuidado de las personas gestantes y de los recién nacidos.

Con este propósito, implementó un curso provincial con una inscripción inicial de 200 participantes, combinando actividades asincrónicas y encuentros sincrónicos. Actualmente, se encuentra en curso la evaluación final y posterior entrega de certificados a quienes hayan aprobado.

En el desarrollo del curso participaron catorce docentes del Ministerio de Salud, pertenecientes a distintas especialidades vinculadas a las ETMI, incluyendo sífilis, VIH, hepatitis B y Chagas. Dado el interés en la materia, se prevé la continuidad de esta instancia de capacitación durante el próximo 2026.

La iniciativa ETMI Plus tiene por objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno infantil de VIH, sífilis, enfermedad de Chagas e infección perinatal por el virus de la hepatitis B (VHB). La estrategia regional impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para erradicar la transmisión de infecciones de madres a hijos, incluye metas de tamizaje, tratamiento y prevención integral, enfocándose en la atención prenatal para proteger la salud de las personas gestantes y sus bebés.